दिवाली पर बिखरना चाहती हैं अपना जलवा, तो Hania Aamir के साड़ी लुक से लें टिप्स; जमकर होगी तारीफ - Photo Gallery
दिवाली पर बिखरना चाहती हैं अपना जलवा, तो Hania Aamir के साड़ी लुक से लें टिप्स; जमकर होगी तारीफ

Diwali Fashion Tips: दिवाली का त्योहार सिर्फ रौशनी और मिठाइयों के साथ-साथ पारंपारिक लुक को निखारने का भी है. हर महिला दीवाली के मौके पर खूबसूरत और अलग दिखना चाहती है. अगर आप भी ऐसा ही कुछ खोज रहे हैं और ट्रेडिशनल लुक में स्टाइलिश लगना चाहते हैं, तो पाकिस्तानी हसीना हानिया आमिर से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 5, 2025 12:29:24 PM IST

1/8

दिवाली का सबसे परफेक्ट लुक

हानिया आमिर का ये साड़ी लुक काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है. उन्होंने काफी सिपंल तरीके से इसे कैरी किया है. दिवाली के लिए ये आपका परफेक्ट लुक हो सकता है.

2/8

दिवाली पर इस लुक को करें कैरी

ये ब्राउन कलर आप पर काफी अलग और खूबसूरत लगेगा. हर कोई यह कलर अपने लिए नहीं चुनता है. अगर आपका रंग गोरा है. तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा.

3/8

मल्टीकलर साड़ी लुक

दिवाली के लिए आप मल्टीकलर साड़ी भी चुन सकती है. साथ में हानिया आमिर के तरह फुल स्लीव ब्लाउज आपके लुक पर चार चांद लगाने का काम करेगा.

4/8

दिवाली के लिए बेस्ट लुक

नीला रंग हर किसी पर खूबसूरत लगता है. अगर आप इस दिवाली कुछ हैवी पहनने की सोच रहे हैं. तो इस तरह की साड़ी कैरी कर सकते हैं. हानिया का ये लुक अपनाकर आप काफी सुंदर लगेंगी.

5/8

प्रिंटेड साड़ी लुक

आप कॉटन की प्रिंटेड साड़ी भी पहन सकते हैं. यह साड़ी काफी हल्की और खूबसूरत लगेगी. इसके साथ स्टाइलिश ब्लाउज कैरी कर सकते हैं.

6/8

हानिया आमिर साड़ी लुक

हानिया इस पर्पल कलर की वेलवेट साड़ी में भी कमाल लग रही हैं. इस तरह की साड़ी आप भी कैरी कर सकती है. दिवाली पर ये लुक आप पर काफी अच्छा लगेगा. आप सिंपल मेकअप के साथ सिल्वर इयररिंग्स कैरी कर सकती हैं.

7/8

दिवाली के लिए परफेक्ट लुक

इस साड़ी के साथ स्लिवलेस ब्लाउज आपके लुक को और भी ज्यादा निखार देगा. यह हल्का रंग आप पर काफी ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है.

8/8

रफल साड़ी

आप इस बार दिवाली पर इस तरह की रफल साड़ी भी कैरी कर सकते हैं. यह साड़ी आप पर काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है. हल्का मेकअप और ज्वेलरी के साथ आप अपने लुक को पूरा कर सकती हैं.

