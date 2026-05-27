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दिव्यांका ही नहीं, इन सितारों के भी हैं जुड़वां बच्चे; एक तो बिना पत्नी के बना पैरेंट्स

Celebs Have Twins Baby: हाल ही में टीवी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी  ने जुड़वां बच्चे को जन्म दिया. आज हम आपको उन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ट्विन बेबी के पैरेंट्स हैं. इस लिस्ट में करण जौहर से लेकर प्रीति जिंटा जैसे स्टार्स शामिल हैं. 


By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 27, 2026 5:58:33 PM IST

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सनी लियोन और डेनियल वेबर

सनी लियोन और उनके पति डेनियल वेबर ने 2011 में शादी की थी. इस जोड़े ने 2017 में महाराष्ट्र के लातूर से 21 महीने की एक बच्ची को गोद लिया, जिसका नाम उन्होंने निशा कौर वेबर रखा. एक साल बाद, मार्च में, इस जोड़े ने सरोगेसी के माध्यम से अपने जुड़वां बेटों, नोआ और एशर के जन्म की घोषणा की.

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संजय दत्त और मान्यता दत्त

संजय दत्त और मान्याता दत्त के भी जुड़वां बच्चे हैं, एक बेटा शाहरान और एक बेटी इकरा, जिनका जन्म 2010 में हुआ था.

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नयनतारा और विग्नेश शिवन

साउथ एक्ट्रेस नयनतारा और फिल्म निर्माता विग्नेश शिवन ने 2022 में शादी की थी. इस जोड़े ने सरोगेसी के जरिए अक्टूबर 2022 में जुड़वां बेटों, उयिर और उलग का स्वागत किया.

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प्रीति जिंटा और जीन के ट्विन्स

प्रीति जिंटा और जीन गुडएनफ ने 2016 में शादी की. इस जोड़े ने 2021 में सरोगेसी के माध्यम से जुड़वां बच्चों, एक लड़के (जय जिंटा गुडएनफ) और एक लड़की (जिया जिंटा गुडएनफ) का स्वागत किया.

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राम चरण और उपासना कोनिडेला

राम चरण और उपासना कोनिडेला की शादी 14 जून 2012 को हुई थी. इस जोड़े ने जनवरी 2026 में जुड़वां बच्चों का स्वागत किया, जिसमें एक बेटा और एक बेटी का स्वागत किया. बच्चों के नाम शिवराम और अनवीरा देवी रखे गए हैं.

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करण जौहर

करण जौहर जुड़वा बच्चों यश और रूही के अकेले पिता हैं, जिनका जन्म फरवरी 2017 में सरोगेसी के माध्यम से हुआ था. उन्होंने अपने माता-पिता (यश जौहर और हीरू) के नाम पर इन बच्चों का नामकरण किया है.

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