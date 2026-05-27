दिव्यांका ही नहीं, इन सितारों के भी हैं जुड़वां बच्चे; एक तो बिना पत्नी के बना पैरेंट्स

सनी लियोन और डेनियल वेबर

सनी लियोन और उनके पति डेनियल वेबर ने 2011 में शादी की थी. इस जोड़े ने 2017 में महाराष्ट्र के लातूर से 21 महीने की एक बच्ची को गोद लिया, जिसका नाम उन्होंने निशा कौर वेबर रखा. एक साल बाद, मार्च में, इस जोड़े ने सरोगेसी के माध्यम से अपने जुड़वां बेटों, नोआ और एशर के जन्म की घोषणा की.