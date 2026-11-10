दिवाली से पहले लगी बिल्डिंग में आग, जुड़वा बच्चों समेत परिवार बचा; लेकिन करीबी सदस्य की मौत से टूटीं Divyanka Tripathi

Divyanka Tripathi Building Fire: दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है, लेकिन टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी के परिवार के लिए यह त्योहार कभी न भूल पाने वाला दर्द दे गया. दिवाली से ठीक पहले उनकी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई. दिव्यांका, पति विवेक दहिया और उनके जुड़वा बच्चे सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन इस हादसे में बिल्डिंग के गार्ड धनपत अंकल की जान चली गई. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर उन्हें याद किया है.