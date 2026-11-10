दिवाली से पहले लगी बिल्डिंग में आग, जुड़वा बच्चों समेत परिवार बचा; लेकिन करीबी सदस्य की मौत से टूटीं Divyanka Tripathi
Divyanka Tripathi Building Fire: दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है, लेकिन टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी के परिवार के लिए यह त्योहार कभी न भूल पाने वाला दर्द दे गया. दिवाली से ठीक पहले उनकी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई. दिव्यांका, पति विवेक दहिया और उनके जुड़वा बच्चे सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन इस हादसे में बिल्डिंग के गार्ड धनपत अंकल की जान चली गई. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर उन्हें याद किया है.
दिव्यांका त्रिपाठी की बिल्डिंग में लगी भीषण आग
दिवाली से एक रात पहले मशहूर टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई. एक्ट्रेस उस समय अपने परिवार के साथ घर पर थीं. बिल्डिंग से आग की लपटें उठते देख बिल्डिंग में अफरा-तफरी मच गई.
जुड़वां बच्चों के साथ दिव्यांका त्रिपाठी का परिवार सुरक्षित बचा
हादसे के समय दिव्यांका के साथ उनके पति विवेक दहिया, जुड़वां बच्चे और हाउस स्टाफ थे. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें समय रहते खतरे का अंदाजा हो गया और वे सुरक्षित बाहर निकल आए. शुरू में परिवार को लगा कि यह सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज का हादसा है.
गार्ड धनपत अंकल की मौत से दिव्यांका त्रिपाठी का टूटा दिल
इस हादसे ने दिव्यांका और विवेक को ऐसा दर्द दिया है जिससे उबरना मुश्किल होगा. उनके बिल्डिंग गार्ड धनपत अंकल की आग में मौत हो गई. जब एक्ट्रेस को यह दुखद खबर पता चली, तो वह बहुत दुखी हुईं. उन्होंने कहा कि वे दोनों प्रार्थना कर रहे थे कि यह खबर झूठी साबित हो.
दिव्यांका त्रिपाठी के बच्चों को पहली बार घर लाया गया तो धनपत अंकल ने दिया था आशीर्वाद
दिव्यांका के लिए, धनपत अंकल सिर्फ बिल्डिंग गार्ड नहीं थे; वह उनके परिवार का हिस्सा बन गए थे. एक्ट्रेस ने याद किया कि जब वह पहली बार अपने जुड़वा बच्चों को हॉस्पिटल से घर लाई थीं, तो धनपत अंकल ने उन्हें आशीर्वाद दिया था. इसीलिए उनका जाना परिवार के लिए इतना इमोशनल है.
दिवाली पर घर की लाइटें भी नहीं मिटा पाईं दिव्यांका त्रिपाठी का दुख
दिव्यांका ने बताया कि हादसे के बाद, बिल्डिंग में बिजली, गैस सप्लाई और लिफ्ट जैसी सुविधाएं धीरे-धीरे ठीक हो गईं. लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी में लौटना आसान नहीं था. उन्होंने लिखा कि आग ने दिवाली पर घर की लाइटें तो कम कर दीं, लेकिन एक प्यारे इंसान को खोने से उनके दिलों में एक ऐसा अंधेरा छा गया जिसे कोई भी रोशनी दूर नहीं कर सकती थी.
धनपत अंकल को याद करते हुए दिव्यांका त्रिपाठी का दिल छू लेने वाला नोट
अपनी पोस्ट में, एक्ट्रेस ने लिखा कि धनपत अंकल उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थे. वह ऐसे इंसान थे जिन पर परिवार भरोसा करता था. दिव्यांका ने कहा कि जब उनके बेटे इस रिश्ते को समझने लायक बड़े हो जाएंगे, तो वह उन्हें उस आदमी के बारे में जरूर बताएंगी जिसने घर आने पर उन्हें आशीर्वाद दिया था.
दिव्यांका त्रिपाठी के फैंस और सेलिब्रिटीज ने दुख जताया
दिव्यांका के इमोशनल पोस्ट के बाद, फैंस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जता रहे हैं. लोग एक्ट्रेस और विवेक को इस मुश्किल समय में हिम्मत रखने की सलाह दे रहे हैं. जहां परिवार की सुरक्षा राहत की बात है, वहीं धनपत अंकल के जाने से एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे भरा नहीं जा सकता.