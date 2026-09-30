Divya Khosla: गोविंदा को ‘कायर’ कहने वाली हसीना है हजारों करोड़ की मालकिन, पति भी हैं बड़ी हस्ती; जानिए एक्ट्रेस की नेटवर्थ
Divya Khosla Net Worth: जाने-माने अभिनेता गोविंदा के ऊपर उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने आरोप लगाए कि उनका एक्ट्रेस कोमल रानी से अफेयर चल रहा है. इसे लेकर मामला काफी बढ़ चुका है और दोनों को साथ में भी देखा गया. अब अभिनेत्री दिव्या खोसला गोविंदी की पत्नी सुनीता के सपोर्ट में उतरी हैं. अभिनेत्री ने तो गोविंदा को कायर तक बता दिया. इससे मामला काफी गरम हो चुका है. आइए जानते हैं हजारों करोड़ की मालकिन दिव्या खोसला ने क्या है. साथ ही जानेंगे कि एक्ट्रेस की नेटवर्थ.
दिव्या खोसला ने महिलाओं की स्थिति को बयां किया
दिव्या खोसला ने सुनीता आहूजा के पक्ष में इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखा. एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'यह सब बार-बार होता देखने के बाद, मैं इसे अपने तक नहीं रख सकती, इसलिए मैं अपने विचार लिख रही हूं. हमारा समाज कभी एक पॉलीगैमस समाज था जहां औरतें मर्दों की गुलाम से ज़्यादा कुछ नहीं थीं. इतने सालों में, हमारे पूर्वजों ने अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाने, उन्हें पढ़ाने, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करने और उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए बहुत मेहनत की, जो उन्होंने खुद कभी नहीं देखी थी, ताकि औरतें अब सिर्फ़ मर्दों की गुलाम न रहें. उन्होंने अपनी पहचान और अपनी कामयाबी खुद बनाई, और अपने पैरों पर खड़ी हुईं. यह एक क्रांति थी, जिसने सच में हमारे समाज को पॉलीगैमस से मोनोगैमस में बदल दिया। इस क्रांति में हर तबके की औरतों का बहुत योगदान था.'
गोविंदा को किया टारगेट
दिव्या खोसला ने आगे कहा, 'अब एक औरत हमारे सामने, पूरे समाज के सामने, मदद के लिए गुहार लगा रही है, और हम सब चुप हैं. कोई भी पर्सनल मामलों में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन फिर हम, एक ऑडियंस के तौर पर, वो क्यों देख रहे हैं जो हमारे लिए दिखाया जा रहा है? गोविंदा जी हर दूसरे दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्यों दिखते हैं? मेरे लिए यह देखना बहुत बुरा लगता है, खासकर जब पॉलीगैमी को इतने तरीकों से प्रमोट किया जा रहा है और छिपाया जा रहा है. हम आने वाली पीढ़ी को क्या इंस्पिरेशन दे रहे हैं? कि एक समाज के तौर पर, चलो वापस पॉलीगैमस बन जाएं. चलो अपने कल्चर को बचाकर रखें.'
अफेयर्स को पब्लिक में ना दिखाने की सलाह
आगे बातचीत में उन्होंने कहा, 'अगर आपका अफेयर भी चल रहा है, तो प्लीज़ इसे पब्लिक में न दिखाएं. हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. हमारे लिए ऐसा तमाशा देखना घिनौना है; यहां तक कि अपने अफेयर को दिखाने के लिए धार्मिक जगहों का इस्तेमाल करना और, हां, अपनी पत्नी को कातिल कहने की साज़िश करना भी किसी भी रीढ़विहीन आदमी के लिए आखिरी रास्ता है.'
इज्जत खो दी है
दिव्या खोसला ने सुनीता आहूजा का समर्थन करते हुए कहा कि इस उम्र में उन्हें पति का साथ और देखभाल मिलनी चाहिए. उन्होंने गोविंदा को लेजेंड बताते हुए उनके मौजूदा रवैये पर सवाल उठाया और कहा कि इससे आने वाली पीढ़ियों के सामने गलत उदाहरण पेश हो रहा है. साथ ही कहा कि उनकी नजर में गोविंदा ने अपनी इज्जत खो दी है.
दिव्या खोसला की नेटवर्थ
दिव्या खोसला कुमार क नेट वर्थ लगभग 5 मिलियन डॉलर यानी लगभग 42 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. लेकिन हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार एक्ट्रेस के पति भूषण कुमार और उनके परिवार को 10,000 करोड़ रुपये (लगभग US$1.2 बिलियन) की नेट वर्थ के साथ 175वें सबसे अमीर भारतीय के रूप में स्थान दिया गया था.
टी सीरीज की मालकिन हैं
दिव्या खोसला कुमार के पति भूषण कुमार हैं, जो टी-सीरीज़ म्यूज़िक लेबल और फ़िल्म प्रोडक्शन कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. यानी कि एक्ट्रेस भी उसकी मालकिन हुईं.