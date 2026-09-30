Divya Khosla: गोविंदा को ‘कायर’ कहने वाली हसीना है हजारों करोड़ की मालकिन, पति भी हैं बड़ी हस्ती; जानिए एक्ट्रेस की नेटवर्थ

दिव्या खोसला ने महिलाओं की स्थिति को बयां किया

दिव्या खोसला ने सुनीता आहूजा के पक्ष में इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखा. एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'यह सब बार-बार होता देखने के बाद, मैं इसे अपने तक नहीं रख सकती, इसलिए मैं अपने विचार लिख रही हूं. हमारा समाज कभी एक पॉलीगैमस समाज था जहां औरतें मर्दों की गुलाम से ज़्यादा कुछ नहीं थीं. इतने सालों में, हमारे पूर्वजों ने अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाने, उन्हें पढ़ाने, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करने और उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए बहुत मेहनत की, जो उन्होंने खुद कभी नहीं देखी थी, ताकि औरतें अब सिर्फ़ मर्दों की गुलाम न रहें. उन्होंने अपनी पहचान और अपनी कामयाबी खुद बनाई, और अपने पैरों पर खड़ी हुईं. यह एक क्रांति थी, जिसने सच में हमारे समाज को पॉलीगैमस से मोनोगैमस में बदल दिया। इस क्रांति में हर तबके की औरतों का बहुत योगदान था.'