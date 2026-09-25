लुधियाना की गलियों में बीता बचपन, 7 साल की उम्र में पिता को खोया; बुआ ने लगाया फिल्मों का शौक, आज सिनेमा की दुनिया का हैं बड़ा नाम

बहुत गालियां देती थीं एक्ट्रेस

दिव्या दत्ता ने अमर उजाला को दिए इंटरव्यू में बताया है कि वह पढ़ाई में काफी तेज थीं, लेकिन बचपन में उनकी भाषा अचानक बिगड़ने लगी थी. उनके माता-पिता दोनों सरकारी डॉक्टर थे और लुधियाना स्थित घर पर अक्सर मरीज आते थे. उनकी बातें सुनते-सुनते दिव्या ने कई तरह के शब्द, यहां तक कि गालियां भी सीख लीं. यह देखकर उनके पिता ने उन्हें दिल्ली में रहने वाली अपनी बुआ के पास भेजने का फैसला किया, जहां उनकी तीन बुआ रहती थीं.