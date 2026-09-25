लुधियाना की गलियों में बीता बचपन, 7 साल की उम्र में पिता को खोया; बुआ ने लगाया फिल्मों का शौक, आज सिनेमा की दुनिया का हैं बड़ा नाम
Divya Dutta Birthday: दिव्या दत्ता सिनेमाई दुनिया का वो नाम हैं, जिन्होंने अपने अदायगी से एक अलग पहचान बनाई. आज 25 सितंबर को दिव्या दत्ता अपना 49वां जन्मदिन मना रही हैं. अभिनेत्री की जिंदगी के कई ऐसे किस्से हैं, जो काफी दिलचस्प हैं. आइए जानते हैं एक्ट्रेस की जिंदगी कुछ खास बातें.
7 साल की उम्र में पिता को खोया
दिव्या दत्ता का जन्म 25 सितंबर 1977 को पंजाब के लुधियाना में डॉक्टर माता-पिता के घर हुआ था. एक्ट्रेस बचपन में बहुत शरारती थीं. महज सात साल की उम्र में एक्ट्रेस ने अपने पिता को खो दिया था. इस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था.
एक्टिंग की तरफ बचपन से था रुझान
अभिनेत्री बचपन से शरारती थीं. इसलिए वह लोगों की नकल उतारा करती थीं. उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया है कि वह अपनी मां की मिमिक्री करती थीं. इसके अलावा स्कूलों में भी वह बहुत नाटक करती थीं. इन सबने उन्हें अभिनय की दुनिया में कमाल करने के पीछे अहम रोल निभाया.
बहुत गालियां देती थीं एक्ट्रेस
दिव्या दत्ता ने अमर उजाला को दिए इंटरव्यू में बताया है कि वह पढ़ाई में काफी तेज थीं, लेकिन बचपन में उनकी भाषा अचानक बिगड़ने लगी थी. उनके माता-पिता दोनों सरकारी डॉक्टर थे और लुधियाना स्थित घर पर अक्सर मरीज आते थे. उनकी बातें सुनते-सुनते दिव्या ने कई तरह के शब्द, यहां तक कि गालियां भी सीख लीं. यह देखकर उनके पिता ने उन्हें दिल्ली में रहने वाली अपनी बुआ के पास भेजने का फैसला किया, जहां उनकी तीन बुआ रहती थीं.
बुआ की वजह से बढ़ा फिल्मों के प्रति जुनून
एक्ट्रेस जब बुआ के यहां रहने आईं, तो उनका फिल्मों के प्रति रुझान बढ़ा. वो अपनी बुआ संग हर हफ्ते फिल्में देखने जाया करती थीं.
अभिनेत्री ने कब किया डेब्यू?
दिव्या दत्ता ने 1994 में फिल्म 'इश्क में जीना इश्क में मरना' से बॉलीवुड डेब्यू किया. फिल्मों में आने से पहले वह पंजाब के रीजनल टीवी कमर्शियल्स में मॉडलिंग करती थीं। वह डबिंग आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं और 'कसूर' में लीजा रे की आवाज बनी थीं. दिव्या ने हिंदी के साथ पंजाबी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है.
दिव्या दत्ता का फिल्मी करियर
दिव्या दत्ता ने अपने करीब 32 साल लंबे फिल्मी करियर में 'छावा', 'भाग मिल्खा भाग', 'स्पेशल 26', 'उमराव जान', 'लुटेरा', 'वीर-जारा', 'मंटो' और 'फन्ने खां' जैसी कई चर्चित फिल्मों में काम किया है. फिल्म 'इरादा' में शानदार अभिनय के लिए उन्हें 2018 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला.