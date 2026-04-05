Divya bharti death: टॉप एक्ट्रेस से ट्रेजेडी तक, दिव्या भारती की कहानी रोंगटे खड़े कर देगी, हादसा, सुसाइड या मर्डर? आज भी रहस्य
दिव्या भारती का जन्म
दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था. उनके पिता ओम प्रकाश भारती और मां मीता भारती थे. परिवार में उनके भाई कुणाल और सौतेली बहन पूनम भी हैं.
दिव्या बचपन से ही थीं चुलबुली
दिव्या बचपन से ही बेहद खूबसूरत और चुलबुली थीं. उनकी सुंदरता इतनी अलग थी कि एक बार एक शख्स ने उन्हें सच में गुड़िया समझ लिया था.
पढ़ाई से ज्यादा एक्टिंग में दिलचस्पी
पढ़ाई में खास रुचि न होने के कारण उन्होंने जल्दी ही फिल्मों की ओर रुख किया. हालांकि हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़ थी.
साउथ फिल्मों से मिली पहचान
1990 में तेलुगु सिनेमा से अपने करियर की शुरुआत कर दिव्या ने जल्दी ही वहां स्टारडम हासिल कर लिया. डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गईं.
बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री
1992 में फिल्म Vishwatma से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा. इसके बाद “दीवाना”, “शोला और शबनम” जैसी फिल्मों से वह घर-घर में पहचान बना चुकी थीं.
कम उम्र में बड़ी सफलता
सिर्फ 19 साल की उम्र तक दिव्या 21 फिल्मों में काम कर चुकी थीं. इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि बेहद खास मानी जाती है.
शादी से सबको चौंकाया
दिव्या ने 18 साल की उम्र में फिल्म प्रोड्यूसर Sajid Nadiadwala से शादी कर ली. उन्होंने इस्लाम कबूल कर अपना नाम सना भी रख लिया था.
रहस्यमयी मौत
5 अप्रैल 1993 को दिव्या अपने घर की खिड़की से गिर गईं. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में इसे हादसा बताया गया, लेकिन मर्डर और सुसाइड जैसी थ्योरी भी सामने आईं. दिव्या भारती की मौत के दशकों बाद भी उनकी जिंदगी और मौत से जुड़े सवाल लोगों के मन में आज भी बने हुए हैं.