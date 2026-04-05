Divya bharti death: टॉप एक्ट्रेस से ट्रेजेडी तक, दिव्या भारती की कहानी रोंगटे खड़े कर देगी, हादसा, सुसाइड या मर्डर? आज भी रहस्य

Divya bharti death: बाॅलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वाली Divya Bharti की जिंदगी जितनी तेज रफ्तार से ऊंचाइयों तक पहुंची, उतनी ही अचानक थम भी गई. महज 19 साल की उम्र में 21 फिल्में कर स्टार बन चुकी दिव्या की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है. उनकी 50वीं बर्थ एनिवर्सरी पर जानिए उनकी जिंदगी, करियर और उस अनसुलझी कहानी के बारे में जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया था.