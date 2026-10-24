प्रियांक शर्मा से ब्रेकअप, वरुण सूद से चीटिंग और शादी के बाद की लाइफ… दिव्या अग्रवाल ने खोले कई राज़

Divya Agarwal on her Breakups: टीवी एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल की पर्सनल लाइफ एक बार फिर चर्चा में है. कभी प्रियांक शर्मा के साथ उनके प्यार के चर्चे थे, तो कभी वरुण सूद से ब्रेकअप को लेकर सवाल उठे. अब दिव्या ने अपने पुराने रिश्तों, ब्रेकअप के दौरान लगे आरोपों और शादीशुदा जिंदगी को लेकर उड़ रही अफवाहों पर खुलकर बात की है. इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने तलाक और प्रेग्नेंसी की खबरों पर भी साफ जवाब दिया है. ऐसे में चलिए जानें दिव्या ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर क्या-क्या कहा.