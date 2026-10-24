प्रियांक शर्मा से ब्रेकअप, वरुण सूद से चीटिंग और शादी के बाद की लाइफ… दिव्या अग्रवाल ने खोले कई राज़
Divya Agarwal on her Breakups: टीवी एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल की पर्सनल लाइफ एक बार फिर चर्चा में है. कभी प्रियांक शर्मा के साथ उनके प्यार के चर्चे थे, तो कभी वरुण सूद से ब्रेकअप को लेकर सवाल उठे. अब दिव्या ने अपने पुराने रिश्तों, ब्रेकअप के दौरान लगे आरोपों और शादीशुदा जिंदगी को लेकर उड़ रही अफवाहों पर खुलकर बात की है. इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने तलाक और प्रेग्नेंसी की खबरों पर भी साफ जवाब दिया है. ऐसे में चलिए जानें दिव्या ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर क्या-क्या कहा.
दिव्या अग्रवाल ने प्रियांक शर्मा के साथ अपने रिश्ते को मासूम बताया
दिव्या अग्रवाल और प्रियांक शर्मा के रिश्ते को रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला' के दौरान खूब पसंद किया गया था. उनके प्यार से लेकर ब्रेकअप तक, हर चीज़ ने सुर्खियां बटोरीं. अब, पुरानी बातें याद करते हुए दिव्या कहती हैं कि उनका रिश्ता टॉक्सिक नहीं था, बल्कि उसमें उस उम्र की मासूमियत और इमोशंस थे. दिव्या के मुताबिक, फैंस आज भी उनकी और प्रियांक की जोड़ी को पसंद करते हैं.
24 साल की उम्र में ऐसे थे दिव्या अग्रवाल के इमोशंस
दिव्या ने बताया कि जब वह और प्रियांक रिलेशनशिप में थे, तब वे दोनों करीब 24 साल के थे. उस समय वे इमोशन में बहकर बहुत कुछ कह देते थे और यह नहीं सोचते थे कि आगे क्या होगा. उन्हें लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन छोटी-छोटी बातें भी बड़ी बात बन जाती थीं. दिव्या के मुताबिक, अब पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें अपने रिश्ते में मासूमियत दिखती है.
क्या नेशनल टीवी पर दिव्या अग्रवाल और प्रियांक शर्मा का ब्रेकअप स्क्रिप्टेड था?
दिव्या और प्रियांक के ब्रेकअप ने उस समय खूब सुर्खियां बटोरी थीं. एक्ट्रेस ने अब साफ़ किया है कि उनके रिश्ते में जो हुआ, वह किसी शो की स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था. उस समय, दोनों अपने फ़ैसलों को लेकर अस्थिर थे और इमोशंस के आधार पर फ़ैसले लेते थे. दिव्या ने बताया कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ, वह असल ज़िंदगी का हिस्सा था, न कि सिर्फ़ दर्शकों के लिए बनाया गया कंटेंट.
प्रियांक के साथ अब दिव्या का रिश्ता कैसा है?
दिव्या, जो अपने पिछले रिश्ते से आगे बढ़ चुकी हैं, ने कहा कि प्रियांक शर्मा के साथ उनका रिश्ता अब ठीक है. वह उनके लिए अच्छा चाहती हैं और दुआ करती हैं. एक्ट्रेस ने माना कि उनके रिश्ते में टीनएज की मस्ती, रोना और गहरे इमोशन थे. हालांकि, अब वह उन इमोशंस को महसूस नहीं करतीं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हैं.
वरुण सूद से ब्रेकअप और चीटिंग के आरोप
प्रियांक शर्मा के बाद, दिव्या अग्रवाल की ज़िंदगी में वरुण सूद आए. उनके ब्रेकअप के बाद, दिव्या पर चीटिंग के आरोप भी लगे. अब, एक्ट्रेस ने इस मुद्दे पर अपने विचार शेयर किए हैं. उनके मुताबिक, अगर कोई अपने रिश्ते में नाखुश है और अपने पार्टनर को इसके बारे में बताता है और फिर छोड़ देता है, तो इसे चीटिंग नहीं माना जा सकता. दिव्या ने कहा कि उनके हिसाब से रिश्ते में रहते हुए बातें छिपाना चीटिंग है.
तलाक और प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर दिव्या का साफ जवाब
दिव्या अग्रवाल ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बार-बार आ रही खबरों पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की. एक्ट्रेस ने साफ़ किया कि उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ़ के बारे में लगातार अटकलें लगाना पसंद नहीं है. उन्होंने कहा, न तो मेरा तलाक हो रहा है, न ही मैं प्रेग्नेंट हूं.
काम पर फोकस कर रही दिव्या अग्रवाल
दिव्या ने यह भी कहा कि वह अभी अपने काम पर फ़ोकस कर रही हैं. वह वेब शो डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने में बिज़ी हैं. एक्ट्रेस के मुताबिक, कभी-कभी काम की वजह से अलग रहना उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी शादी पर सवाल उठाए जाएं. अब, अपनी पर्सनल लाइफ़ पर सफ़ाई देने के बजाय, दिव्या अपने करियर और आने वाले प्रोजेक्ट्स पर फ़ोकस करना चाहती हैं.