Bigg Boss Secrets: बाथरूम में होता है ‘बहुत कुछ’! 24 घंटे कैमरे फिर भी प्राइवेसी; दिव्या अग्रवाल ने ‘बिग बॉस’ हाउस की बताईं अंदर की बातें

Bigg Boss Secrets: टेलीविजन से लेकर OTT प्लेटफार्म [पर सबसे चर्चित शो बिग बॉस माना जाता है. ये एक ऐसा रियलिटी शो है जिसमे हर तरह की चीज़े देखने को मिलती हैं. सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाला ये शो अक्सर अपनी लड़ाइयों, दोस्ती, रोमांस और विवादों की वजह से सुर्खियों में रहता है. फैंस अक्सर सोचते हैं कि उस घर के अंदर असल ज़िंदगी कैसी होती है, जहाँ इंसान 24/7 कैमरों से घिरा रहता है. वहीं हाल ही में, ‘बिग बॉस OTT 1’ की विनर दिव्या अग्रवाल ने शो से जुड़ी कई ऐसी बातें बताई हैं जो शायद ही आप जानते हों. या यूं कहें की बिग बॉस से जुड़े कई बड़े सीक्रेट्स खोल दिए हैं.