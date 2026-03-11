Divya Agarwal: दुष्कर्म की धमकियां और ऑनलाइन गालियां! दिव्या अग्रवाल ने प्रिंस नरूला पर लगाए आरोप, जाने पूरा मामला

Divya Agarwal: रियलिटी टीवी पर्सनैलिटी दिव्या अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि रियलिटी शो ‘द 50’ में प्रिंस नरूला के साथ उनके पब्लिक झगड़े के बाद उन्हें ऑनलाइन रेप की धमकियां मिल रही हैं. दिव्या, जो हाल ही में शो से बाहर हुई हैं, फिलहाल मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं और उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ की एक सीरीज़ के ज़रिए इस मुद्दे पर बात की. चलिए जान लेते हैं कि उन्होंने प्रिंस नरूला पर क्या-क्या आरोप लगाए हैं.