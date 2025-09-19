ब्लैक आउटफिट में Disha Patani का ग्लैमर और बोल्डनेस, देखकर फैंस हुए घायल - Photo Gallery
ब्लैक आउटफिट में Disha Patani का ग्लैमर और बोल्डनेस, देखकर फैंस हुए घायल

दिशा पटानी एक हॉट और लोकप्रिय एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपने बोल्ड लुक्स से फैंस को दीवाना बना दिया है। चलिए देखते हैं उनके कुछ ऐसे बोल्ड ब्लैक लुक्स, जिन्हें देखकर शायद आप भी अपना दिल दिशा पर ही हार बैठेंगे

By: Komal Singh Last Updated: September 19, 2025 09:00:01 IST
Disha Patani slit dress hot look - Photo Gallery
1/10

दिशा पाटनी स्लिट ड्रेस हॉट लुक

दिशा पाटनी की ये ब्लैक स्लिटेड ड्रेस उनके कर्व्स को परफेक्ट हाइलाइट कर रही है। स्टाइलिश हील्स और मिनिमल बैग के साथ उनका ये हॉट लुक दिलों को झकझोर दे.

2/10

दिशा पाटनी का ब्लैक हार्ट-कट लुक

दिशा पाटनी ने ब्लैक हार्ट-कट टॉप और फ्लोइंग स्कर्ट में ग्लैमरस अदा से सबका ध्यान खींचा, उसकी हॉट स्माइल और स्टाइल सबको मदहोश कर दे.

3/10

दिशा पाटनी ब्रा-पैंटी लुक

दिशा पाटनी ने ब्लैक लेस ब्रा-पैंटी में अपना हॉट अंदाज़ दिखाया, ओपन ब्लेजर के साथ हर एंगल से बोल्डनेस की मिसाल कायम करते हुए सबकी नजरें चुराई.

4/10

लसेरा ड्रेस में हॉटनेस का जलवा

इस तस्वीर में दिशा पाटनी की काली लसेरा ड्रैस और बोल्ड स्टाइल ने दिलों की धड़कनें बढ़ा दीं. उनका स्टाइल, एटिट्यूड और अदा हर नजर को रोक दे.

5/10

दिशा पाटनी का बोल्ड लुक

दिशा पाटनी ने ब्लैक क्रॉप टॉप और स्लिम फिट स्कर्ट में आग लगा दी. हर पोज में बोल्डनेस और ग्लैमरस अदा से सबकी नजरें उनकी ओर!

6/10

दिशा पाटनी ने इंटरनेट पर अपने हॉट लुक से मचाया तहलका

इस तस्वीर में दिशा पाटनी ने एकदम स्टाइलिश और हॉट लुक को अपनाया है. उनका शिमरिंग ब्लैक ड्रेस पूरी तरह से उनकी खूबसूरती को उभार रहा है, जबकि ड्रेस की स्लिट और उनके बोल्ड एक्सप्रेशन इस लुक को और भी हॉट बना रहे हैं.

7/10

दिशा पाटनी का दिलों को छूने वाला लुक

दिशा पाटनी का यह लुक बस दिलों को छूने वाला है! साथ ही उनकी अदाएं और हॉटनेस किसी आग से कम नहीं. दिशा पाटनी में हर ड्रेस में हॉट लगती है जिसे देखने के बाद लोगों की नजरे उनके ऊपर से हट नहीं पाती है.

8/10

दिशा पाटनी का सिडक्टिव लुक

ब्लैक ट्रांसपेरेंट गाउन में दिशा पाटनी एक जलती हुई शाम जैसी लगती हैं. रेशमी घेर, तीखे कट्स, और अदाओं की गरमी ने तस्वीर को बेहद हॉट बना दिया है.

9/10

दिशा पटानी डीप नेक ड्रेस में बोल्ड लुक

इस फोटों में दिशा पाटनी ने बैल्क ड्रेस पहेन रखी है, जिसे देखने के बाद हर कोई बस उनकी अदाओं का दिवाना हो गया है.

10/10

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

