Disha Patani ने बेहद छोटी ड्रेस पहनकर बोल्डनेस की सारी हदें की पार,देख फैंस के उड़े होश

दिशा पटानी बॉलीवुड की जानी-मानी ऐक्ट्रेस हैं, जो अपने हॉट फिगर और फिल्मों के लिए मशहूर हैं। इन दिनों दिशा पटानी अपनी बोल्ड अदाओं से सोशल मीडिया पर धूम मचाती नजर आ रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक बार फिर से कुछ बोल्ड और ग्लैमरस आउटफिट्स में फोटोशूट करवाया है, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर ऐक्ट्रेस को क्रेज और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो चलिए जानते हैं उनके लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में, जिसे देखने के बाद आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी।

By: Komal Kumari Last Updated: August 19, 2025 11:27:31 IST
1/6

दिशा पटानी रेड और पर्पल कटआउट ड्रेस ने इंटरनेट पर लगाई आग

दिशा पटानी ने एक बार फिर हॉटनेस की हदें पार कर दी हैं। इस रेड और पर्पल कटआउट ड्रेस में वो किसी फेयरी से कम नहीं लग रहीं, लेकिन बेहद बोल्ड अंदाज में उनके कर्ली बाल, ग्लॉसी मेकअप और ग्लैमरस पोज हर किसी की नजरें थामे हुए हैं।

2/6

दिशा पटानी ने मरून कलर की डीप प्लंज नेकलाइन क्रोशे ड्रेस पहन कर कमेरे के सामने बिखेरा अपने ग्लैमर का जांदू

इस हॉट फोटो में दिशा पटानी ने मरून कलर की डीप प्लंज नेकलाइन वाली बॉडी-हगिंग क्रोशे ड्रेस में इंटरनेट पर आग लगा दी है। उनका लहराते बाल और कातिलाना अंदाज हर किसी की नजरें उन्ही पर अटक गई हैं । दिशा पटानी का पोज और एक्सप्रेशन इस लुक को और भी ग्लैमरस बना रहा है।

3/6

दिशा पटानी लाल कट-आउट ड्रेस में की सारी हदे पार

इस फोटो में दिशा पटानी ने बोल्डनेस की हर हद को पार कर दिया है। लाल रंग की ये कट-आउट ड्रेस उनकी कर्वी बॉडी को इस अंदाज में हाइलाइट कर रही है कि नजरे हटाना मुश्किल हो जाए। डीप नेकलाइन और स्लिट कट के साथ उनका कॉन्फिडेंस और अदाएं कहर बरपा रही हैं। उनके खुले बाल और एक्सप्रेशंस इस लुक को और भी हॉट बना रहे हैं।

4/6

दिशा पटानी मिनी स्कर्ट और ब्रालेट टॉप दिखाया अपना कातिलाना फिगर

इस तस्वीर में दिशा पटानी ने एक शाइनी सिल्वर मिरर को-ऑर्ड सेट, जिसमें हर मूवमेंट के साथ चमक रही हैं मिनी स्कर्ट और ब्रालेट टॉप में उनका फिगर को और भी ज्यादा कातिलाना लग रही हैं जिसे देखकर उनके फैनस की नजरें उनपर से हट नहीं पा रही हैं।

5/6

दिशा पटानी ने सिल्वर और न्यूड टोन की इस क्रिस्टल एंबेलिश्ड मिनी स्कर्ट ने चुराई कमेरे की लाइमलाइट

इस फोटो में दिशा पटानी ने अपने हॉट एंड ग्लैमरस अवतार से इंटरनेट पर आग लगा दी है। सिल्वर और न्यूड टोन की इस क्रिस्टल एंबेलिश्ड मिनी स्कर्ट और ब्रालेट कॉम्बो में दिशा की बोल्डनेस और भी ज्यादा बढ़ा रही हैं । रस्टिक बैकड्रॉप के सामने उनका यह बोल्ड और कातिलाना पोज हर किसी की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है।

6/6

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

