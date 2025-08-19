Disha Patani ने बेहद छोटी ड्रेस पहनकर बोल्डनेस की सारी हदें की पार,देख फैंस के उड़े होश

दिशा पटानी बॉलीवुड की जानी-मानी ऐक्ट्रेस हैं, जो अपने हॉट फिगर और फिल्मों के लिए मशहूर हैं। इन दिनों दिशा पटानी अपनी बोल्ड अदाओं से सोशल मीडिया पर धूम मचाती नजर आ रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक बार फिर से कुछ बोल्ड और ग्लैमरस आउटफिट्स में फोटोशूट करवाया है, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर ऐक्ट्रेस को क्रेज और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो चलिए जानते हैं उनके लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में, जिसे देखने के बाद आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी।