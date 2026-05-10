पुलिस अफसर की बेटी, पूर्व ब्यूटी क्वीन, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ मिली लोकप्रियता; अब करने जा रही हैं हॉलीवुड डेब्यू
दिशा पटानी एक पुलिस अफसर की बेटी हैं
दिशा पटानी का जन्म 13 जून, 1992 को बरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था. वह एक ऐसे परिवार से आती हैं जिसका एकेडमिक और अनुशासित बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत है. उनके पिता, जगदीश सिंह पटानी, एक पुलिस अफ़सर हैं, जबकि उनकी मां एक हेल्थ इंस्पेक्टर हैं. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने से पहले, दिशा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन मॉडलिंग और एक्टिंग ने जल्द ही उन्हें एक अलग दिशा में खींच लिया.
दिशा ने मॉडलिंग से शुरू किया अपना करियर
दिशा को पहली बार तब पहचान मिली जब वह 2013 के 'पॉन्ड्स फेमिना मिस इंडिया इंदौर' कॉम्पिटिशन में फ़र्स्ट रनर-अप बनीं. इस मौके ने उनके लिए मॉडलिंग की दुनिया के दरवाज़े खोल दिए और उन्हें बड़े-बड़े ब्रैंड्स के लिए टेलीविज़न कमर्शियल्स में काम करने का मौका मिला. कैमरे के सामने उनकी नैचुरल प्रेज़ेंस ने फ़िल्ममेकर्स का ध्यान जल्दी ही अपनी ओर खींच लिया.
दिशा पटानी ने तेलुगू फ़िल्म से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत
दिशा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तेलुगू फ़िल्म 'लोफ़र' से की, जिसमें उनके अपोज़िट वरुण तेज थे. हालांकि फ़िल्म को मिली-जुली समीक्षाएं मिलीं, लेकिन दिशा अपनी स्क्रीन प्रेज़ेंस और आत्मविश्वास की वजह से सबसे अलग नज़र आईं.
दिशा पटानी को फिल्म धोनी से मिली सफलता
उन्हें सबसे बड़ी सफलता फ़िल्म 'M.S. Dhoni: The Untold Story' से मिली, जिसमें उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की दिवंगत गर्लफ्रेंड प्रियंका झा का किरदार निभाया था. हालांकि उनका रोल काफ़ी छोटा था, लेकिन उनकी भावुक एक्टिंग ने दर्शकों के दिलों को गहराई से छू लिया. इस फ़िल्म ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे होनहार नई एक्ट्रेस में से एक के तौर पर स्थापित कर दिया.
टाइगर श्रॉफ के साथ दिशा पटानी की लोकप्रियता में आया जबरदस्त उछाल
टाइगर श्रॉफ के साथ म्यूज़िक वीडियो 'बेफ़िक्रा' में नज़र आने के बाद दिशा की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया. सोशल मीडिया पर उनके फ़ॉलोअर्स तेज़ी से बढ़े और वह युवा दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गईं. फ़िटनेस पर आधारित उनकी पोस्ट्स और ग्लैमरस पब्लिक अपीयरेंस ने उन्हें एक मज़बूत पर्सनल ब्रैंड बनाने में काफ़ी मदद की.
दिशा पटानी की बेहतरीन फिल्में
फ़िल्म 'बागी 2' में दिशा ने टाइगर श्रॉफ के साथ काम किया, जो उस साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफ़िस हिट फ़िल्मों में से एक थी. इस फ़िल्म ने उनकी कमर्शियल हैसियत को काफ़ी ऊंचाई दी. इसके बाद उन्होंने 'भारत', 'मलंग', 'राधे', 'एक विलेन रिटर्न्स', 'योद्धा' और 'कल्कि 2898 AD' जैसी कई बड़ी फ़िल्मों में काम किया.
दिशा पटानी करने वाली हैं हॉलीवुड में डेब्यू
दिशा अब 'हॉलीगार्ड्स सागा द पोर्टल ऑफ़ फ़ोर्स' (Holiguards Saga — The Portal of Force) से हॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. इस फ़िल्म में केविन स्पेसी, डॉल्फ़ लुंडग्रेन, टायरेस गिब्सन, ब्रायना हिल्डेब्रांड और एरिक रॉबर्ट्स जैसे कलाकार नज़र आएंगे. यह भी बता दें कि इससे पहले पटानी ने चीनी फ़िल्म 'कुंग फ़ू योगा' में जैकी चैन के साथ काम किया था.
दिशा पटानी फ़िटनेस फ्रीक में से एक
दिशा पटानी को बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ़िटनेस दीवानों में से एक के तौर पर जाना जाता है. उनके ट्रेनिंग वीडियो, मार्शल आर्ट रूटीन और जिम सेशन अक्सर वायरल होते रहते हैं. इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स होने के कारण, वह अब ब्यूटी, वेलनेस और लाइफस्टाइल ब्रांड्स के लिए एक बेहद लोकप्रिय ब्रांड एंबेसडर बन गई हैं.