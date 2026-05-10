पुलिस अफसर की बेटी, पूर्व ब्यूटी क्वीन, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ मिली लोकप्रियता; अब करने जा रही हैं हॉलीवुड डेब्यू

Disha Patani Hollywood Debut: दिशा पटानी ने भारतीय सिनेमा में अपनी जबरदस्त स्क्रीन प्रेज़ेंस, एथलेटिक फ़िज़िक और बढ़ती इंटरनेशनल अपील के साथ, अपनी एक अलग जगह बनाई है. अब, यह एक्ट्रेस अपने करियर की सबसे बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रही है. अपना हॉलीवुड डेब्यू – जो उनके ऐसे करियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, जो लगन, खुद को नए सिरे से गढ़ने और स्टार पावर पर बना है. जिसमें, वह केविन स्पेसी, डॉल्फ़ लुंडग्रेन, टायरीज़ गिब्सन, ब्रायना हिल्डेब्रांड और एरिक रॉबर्ट्स के साथ नज़र आएंगी.