Disha Patani ने ब्लू बैक्लस ड्रेस में दिखाया हुस्न का जलवा , फोटो देख सबका धड़का दिल
दिशा पटानी अपनी सेक्सी बॉडी और बोल्ड अंदाज के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं, उनका फिगर देखकर लड़कियां भी उनकी तारीफ किए बिना रह नहीं पातीं और हम आपको ये भी बता दे की उनकी बोल्ड और सेक्सी ड्रेस उनके ग्लैमरस लुक को और भी निखार देती है। तो चलिए जानते हैं दिशा पटानी के कुछ लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट्स के बारे में, जो उन्होंने हाल ही में शेयर किया है। इन तस्वीरों को देखकर आपके दिल की धड़कने और भी ज्यादा बढ़ जाएगी।
दिशा पटानी ब्लू बैक्लस ड्रेस में लगाया इंटरनेट पर आग
यह तस्वीर में दिशा पटानी काफी हॉट लग रही है जो उनके बोल्ड लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं इसमे उन्होंने ब्लू बैक्लसड्रेस पहन रखा पहन रखा है,जिसमे उन्होंने काफी कातिलाना पोज दे रही हैं, यह ड्रेस उनके स्लिम और सेक्सी बॉडी का परफेक्टली हाइलाइट करती है।
दिशा पाटनी ने स्विमिंग पूल में लगाया आग
दिशा पटानी ने इस तस्वीर में उनका ये रेड और पर्पल ड्रेस पहन रखा हैं जो बेहद ही बोल्ड और ग्लैमरस लग रहा है, साथ ही वो पूल के अंदर पानी में कातिलाना पोज दे रही हैं ।दिशा ने इस लुक में न सिर्फ फैशन की हदें तोड़ी हैं, बल्कि अपने दिलकश अंदाज से हर किसी को दीवाना बना दिया है।
दिशा पटानी ने येलो शर्ट में दिए हॉट पोज
दिशा पटानी इस येलो शर्ट में बेहद ही हॉट लग रही है, जिसमे उनकी सेक्सी टंगे सब की नजर अपनी तरफ खिच रही हैं साथ ही उनके कर्ली बाल और बोल्ड नेचर को और भी निखार रही है। दीशा की ये शर्ट उनके कातिलाना अंदाज को और भी ज्यादा हॉट बना रही है।
दिशा पाटनी की नीले गाउन में हॉट पीक
यह तस्वीर दिशा पाटनी की हॉट और ग्लैमरस पर्सनालिटी को परफेक्ट तरीके से दिखाती है। नीले रंग की इस गाउन में वो जैसे किसी परी की तरह लग रही हैं, जिसकी हर लकीर और कढ़ाई उनकी सेक्सी और एट्रैक्टिवनेस को और बढ़ा रही है।
दिशा पटानी सुनहरा गाउन में लगीं अप्सरा
दिशा पटानी ने इस खूबसूरत सुनहरे गाउन में अपनी सेक्सी आदाओ का जादू बिखेरा रही हैं और एक्ट्रेस की ये ड्रेस उनके कर्व्स को खूबसूरती से हाइलाइट कर रहा हैं जिसे देखकर उनके फैनस मदहोस हो रहे हैं।
दिशा पटानी ने सिल्वर शिमरी मिनी ड्रेस में सोफे लेटकर कातिलना पोज
इस तस्वीर में दिशा पटानी सिल्वर शिमरी मिनी ड्रेस में सोफे पर लेट के कातिलना आदाओ में बिखेरती पोज दे रही हैं ।जिसमे उनकी हॉटनेस और ज्यादा बढ़ गई हैं।
