Sun Temple की यात्रा: जानें इन प्राचीन मंदिरों के छिपे रहस्य

प्राचीन काल में ये मंदिर खगोल विज्ञान और ऊर्जा के अध्ययन का भी केंद्र रहे हैं. हर मंदिर की अपनी एक अनोखी कहानी और रहस्य है .कहीं मूर्ति की दिशा विशेष कारणों से चुनी गई है, तो कहीं निर्माण में ऐसी तकनीकें अपनाई गईं जो आज भी लोगों को हैरान करती हैं. आइए जानते हैं भारत के 8 प्रमुख सूर्य मंदिरों के बारे में जो न केवल श्रद्धा का केंद्र हैं बल्कि अद्भुत ऐतिहासिक धरोहर भी हैं.