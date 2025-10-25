पैसे की टेंशन छोड़िए! सर्दियों में घूमिए भारत की इन 8 सस्ती और सुंदर जगहों पर
सर्दियों का मौसम घूमने-फिरने के लिए सबसे खूबसूरत समय होता है. लेकिन हर किसी का बजट शिमला या गोवा जैसा नहीं होता. अगर आप कम खर्च में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो भारत में कई ऐसे बजट-फ्रेंडली डेस्टिनेशन हैं जो आपकी सर्दियों की ट्रिप को यादगार बना देंगे.
ऋषिकेश, उत्तराखंड
ऋषिकेश सर्दियों में एक शांत और सुंदर जगह है. गंगा नदी, आश्रम और रिवर राफ्टिंग का मजा इसे खास बनाते हैं. यहाँ बजट में ठहरने और खाने के कई विकल्प हैं, जिससे यह जगह युवाओं और कपल्स दोनों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बन जाती है.
कसोल, हिमाचल प्रदेश
कसोल को मिनी इज़राइल भी कहा जाता है. सर्दियों में यहाँ की पहाड़ियाँ बर्फ से ढक जाती हैं और वातावरण बेहद सुकून भरा होता है.
जयपुर, राजस्थान
सर्दियों में गुलाबी नगरी जयपुर की खूबसूरती दोगुनी हो जाती है. यहाँ के किले, हवेलियाँ और राजस्थानी खाना पर्यटकों को खूब लुभाते हैं.
पुरी, ओडिशा
पुरी समुद्र तट और जगन्नाथ मंदिर के लिए मशहूर है. सर्दियों में यहाँ का मौसम सुखद होता है और आप कम खर्च में सागर किनारे का आनंद ले सकते हैं
पुष्कर, राजस्थान
पुष्कर झील, मंदिर और रंगीन बाजारों के लिए प्रसिद्ध है. सर्दियों में यहाँ का मौसम घूमने के लिए परफेक्ट रहता है.
वाराणसी, उत्तर प्रदेश
गंगा घाटों, आरती और आध्यात्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध वाराणसी सर्दियों में घूमने के लिए शानदार जगह है. यहाँ का खर्च बहुत कम है और हर गली में इतिहास और संस्कृति झलकती है.
ऊटी, तमिलनाडु
ऊटी सर्दियों में कोहरे से ढकी पहाड़ियों और झीलों के लिए जानी जाती है. बजट में यह एक बेहतरीन हिल स्टेशन है जहाँ हॉस्टल और गेस्टहाउस आसानी से मिल जाते हैं.
मैसूर, कर्नाटक
मैसूर का राजसी इतिहास, सुंदर महल और साफ-सुथरी सड़कें इसे सर्दियों के लिए आदर्श बनाती हैं. यहाँ आप बजट में साउथ इंडियन संस्कृति और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं.
