दिल्ली की खूबसूरत झीलें, जहां गर्लफ्रेंड के साथ एक बार तो जरूर घूमना चाहिए - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • दिल्ली की खूबसूरत झीलें, जहां गर्लफ्रेंड के साथ एक बार तो जरूर घूमना चाहिए

दिल्ली की खूबसूरत झीलें, जहां गर्लफ्रेंड के साथ एक बार तो जरूर घूमना चाहिए

दिल्ली सिर्फ राजधानी और भीड़-भाड़ वाला शहर ही नहीं है, बल्कि यहां कुछ बेहद खूबसूरत झीलें भी हैं, जहां आप परिवार, दोस्तों या अपने पार्टनर के साथ वीकेंड एन्जॉय कर सकते हैं. इन झीलों का शांत वातावरण, हरियाली और पानी की खूबसूरती आपको शहर की भाग-दौड़ से दूर ले जाती है. पिकनिक, बोटिंग या सिर्फ रिलैक्स करने के लिए ये जगहें परफेक्ट हैं.

By: Komal Singh | Published: October 11, 2025 1:45:27 PM IST

Follow us on
Google News
दिल्ली की खूबसूरत झीलें, जहां गर्लफ्रेंड के साथ एक बार तो जरूर घूमना चाहिए - Photo Gallery
1/9

हौज खास झील

रोमांटिक माहौल और बोटिंग के लिए प्रसिद्ध, झील किनारे कैफे हैं. कपल्स और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट, शाम की सैर और वीकेंड आउटिंग्स के लिए बढ़िया.

दिल्ली की खूबसूरत झीलें, जहां गर्लफ्रेंड के साथ एक बार तो जरूर घूमना चाहिए - Photo Gallery
2/9

संजय झील

परिवार और बच्चों के लिए आदर्श, हरी-भरी जगह, पिकनिक और खेल के लिए सुविधाएं उपलब्ध. सुबह और शाम की सैर, दोस्तों के साथ वीकेंड एन्जॉय करने के लिए बढ़िया.

दिल्ली की खूबसूरत झीलें, जहां गर्लफ्रेंड के साथ एक बार तो जरूर घूमना चाहिए - Photo Gallery
3/9

आसोलाभत्ती झील

जंगल और हरियाली से घिरी, नेचर लवर्स के लिए बेस्ट. पक्षी देखने, हाइकिंग और परिवार या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए शांत और सुंदर स्थान.

दिल्ली की खूबसूरत झीलें, जहां गर्लफ्रेंड के साथ एक बार तो जरूर घूमना चाहिए - Photo Gallery
4/9

निजामुद्दीन झील

शहर के प्रसिद्ध स्थलों के पास, शांत वातावरण. छोटे परिवार के पिकनिक, फोटोग्राफी, स्नैक्स या शाम की सैर के लिए आदर्श. प्राकृतिक सुंदरता और ताजगी का अनुभव मिलता है.

दिल्ली की खूबसूरत झीलें, जहां गर्लफ्रेंड के साथ एक बार तो जरूर घूमना चाहिए - Photo Gallery
5/9

भजनपुरा झील

इस जगह पर कम भीड़ के साथ - साथ शांत माहौल भी है , जहां पर आप अपने परिवार और दोस्तों के के साथ पिकनिक बना सकते है. यहां पर आप फोटोग्राफी, पढ़ाई, ध्यान, आराम भी कर सकते है.

दिल्ली की खूबसूरत झीलें, जहां गर्लफ्रेंड के साथ एक बार तो जरूर घूमना चाहिए - Photo Gallery
6/9

भारद्वाज झील

यह दिल्ली का काफी सुंदर झील से यहां आपको काफी सूकुन मिलेगा . यहा पर आप अपने दोस्तों या फिर परीवार के साथ भी जा सकते है.

दिल्ली की खूबसूरत झीलें, जहां गर्लफ्रेंड के साथ एक बार तो जरूर घूमना चाहिए - Photo Gallery
7/9

करना लेक

करना लेक दिल्ली के आसपास का एक खूबसूरत झील है, जो वीकेंड पिकनिक और दोस्तों या परिवार के साथ एन्जॉय करने के लिए परफेक्ट है.

दिल्ली की खूबसूरत झीलें, जहां गर्लफ्रेंड के साथ एक बार तो जरूर घूमना चाहिए - Photo Gallery
8/9

सरदार पटेल झील

दिल्ली के पास स्थित सरदार पटेल झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए मशहूर है. यहां आप परिवार, दोस्तों या कपल्स के साथ वीकेंड पिकनिक, बोटिंग या सुकून भरी सैर का आनंद ले सकते हैं.

Disclaimer - Photo Gallery
9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
DelhiNatureSpotsDelhiPhotographySpotsLakesInDelhiWeekendPicnicDelhi
दिल्ली की खूबसूरत झीलें, जहां गर्लफ्रेंड के साथ एक बार तो जरूर घूमना चाहिए - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

दिल्ली की खूबसूरत झीलें, जहां गर्लफ्रेंड के साथ एक बार तो जरूर घूमना चाहिए - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिल्ली की खूबसूरत झीलें, जहां गर्लफ्रेंड के साथ एक बार तो जरूर घूमना चाहिए - Photo Gallery
दिल्ली की खूबसूरत झीलें, जहां गर्लफ्रेंड के साथ एक बार तो जरूर घूमना चाहिए - Photo Gallery
दिल्ली की खूबसूरत झीलें, जहां गर्लफ्रेंड के साथ एक बार तो जरूर घूमना चाहिए - Photo Gallery
दिल्ली की खूबसूरत झीलें, जहां गर्लफ्रेंड के साथ एक बार तो जरूर घूमना चाहिए - Photo Gallery