दिल्ली की खूबसूरत झीलें, जहां गर्लफ्रेंड के साथ एक बार तो जरूर घूमना चाहिए

दिल्ली सिर्फ राजधानी और भीड़-भाड़ वाला शहर ही नहीं है, बल्कि यहां कुछ बेहद खूबसूरत झीलें भी हैं, जहां आप परिवार, दोस्तों या अपने पार्टनर के साथ वीकेंड एन्जॉय कर सकते हैं. इन झीलों का शांत वातावरण, हरियाली और पानी की खूबसूरती आपको शहर की भाग-दौड़ से दूर ले जाती है. पिकनिक, बोटिंग या सिर्फ रिलैक्स करने के लिए ये जगहें परफेक्ट हैं.