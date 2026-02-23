क्या बिना नमक जिंदा रह सकता है आदमी, फायदा होगा या सेहत पर पड़ेगा भारी? एक्सपर्ट्स से समझें पूरा मामला!

नमक ज्यादा खाने से परेशानी

नमक का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, किडनी प्रॉब्लम, सूजन और सिरदर्द जैसी शिकायत हो सकती है. एक्सपर्ट के मुताबिक, कुछ लोग ज्यादा नमक खाने के नुकसान जानकर इसका सेवन बिल्कुल बंद कर देते हैं, लेकिन यह करना भी जानलेवा साबित हो सकता है.