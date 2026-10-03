65 करोड़ की कथित गड़बड़ी में डीनो मोरिया से 6 घंटे पूछताछ, मीठी नदी केस में क्यों आया एक्टर का नाम?

क्या डिनो मोरिया केस में दोषी हैं?

रिपोर्ट के मुताबिक, जांच करने वालों को कदम, डिनो और डिनो के भाई के बीच बातचीत के कई मामले मिले. उन बातचीत का तरीका और मकसद क्या था, इसकी डिटेल रिपोर्ट में नहीं दी गई है. मोरिया से पूछताछ EOW की कथित फाइनेंशियल गड़बड़ियों की बड़ी जांच का हिस्सा है. क्योंकि जांच अभी भी चल रही है, इसलिए मामले में नामजद लोगों के खिलाफ आरोपों को दोषी साबित नहीं किया जा सका है.