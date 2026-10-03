65 करोड़ की कथित गड़बड़ी में डीनो मोरिया से 6 घंटे पूछताछ, मीठी नदी केस में क्यों आया एक्टर का नाम?
Dino Morea EOW Questioning: बॉलीवुड एक्टर डीनो मोरिया से मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने मीठी नदी की सफाई और गाद निकालने से जुड़े कथित 65 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच में करीब 6 घंटे पूछताछ की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूछताछ पूरी होने के बाद एक्टर को जाने दिया गया. फिलहाल सामने आई जानकारी में उन्हें इस मामले में आरोपी बनाए जाने की बात कही गई है.
मीठी नदी की सफाई से जुड़ा है डीनो मोरिया केस का पूरा मामला?
EOW की जांच बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी है, जिसके तहत मीठी नदी से गाद निकालने और उसकी सफाई का काम किया जाना था. जांच एजेंसी कथित तौर पर इस कॉन्ट्रैक्ट में हुई वित्तीय गड़बड़ियों और बिलिंग से जुड़े मामलों की पड़ताल कर रही है.
जांच में सामने आया डीनो मोरिया का नाम?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच के दौरान मुख्य आरोपी बताए जा रहे केतन कदम के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की गई. इसी दौरान कदम, डीनो मोरिया और उनके भाई के बीच हुई कथित बातचीत का पता चला. इसके बाद EOW ने मामले से जुड़े तथ्यों को समझने के लिए डीनो से पूछताछ की.
डीनो मोरिया ने 6 घंटे तक दिए EOW के सवालों के जवाब
डीनो मोरिया शुक्रवार को EOW अधिकारियों के सामने पूछताछ के लिए पहुंचे. बताया गया कि उन्होंने करीब 6 घंटे अधिकारियों के सवालों के जवाब दिए. पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया. रिपोर्ट्स में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि डीनो और केतन कदम के बीच हुई कथित बातचीत का मकसद क्या था.
किन उपकरणों की खरीद पर उठे सवाल?
मीठी नदी की सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ उपकरण भी जांच का हिस्सा हैं. इनमें स्लज पुशर और ड्रेजिंग मशीन जैसे उपकरण शामिल बताए जा रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इनकी खरीद कोच्चि की मैटप्रॉप टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से की गई थी.
65 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय गड़बड़ी
जांचकर्ताओं के आरोपों के मुताबिक, केतन कदम और जय जोशी ने कथित तौर पर मैटप्रॉप और BMC के स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारियों के साथ मिलकर करीब 65 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी की. जांच में कथित फर्जी बिलिंग और गाद निकालने के काम की लागत बढ़ाकर दिखाने जैसे आरोपों की पड़ताल की जा रही है.
क्या डिनो मोरिया केस में दोषी हैं?
रिपोर्ट के मुताबिक, जांच करने वालों को कदम, डिनो और डिनो के भाई के बीच बातचीत के कई मामले मिले. उन बातचीत का तरीका और मकसद क्या था, इसकी डिटेल रिपोर्ट में नहीं दी गई है. मोरिया से पूछताछ EOW की कथित फाइनेंशियल गड़बड़ियों की बड़ी जांच का हिस्सा है. क्योंकि जांच अभी भी चल रही है, इसलिए मामले में नामजद लोगों के खिलाफ आरोपों को दोषी साबित नहीं किया जा सका है.