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डिंपल कपाड़िया से पवन सिंह तक, घर टूटे पर जुड़े रहे दिल के तार, बिना तलाक अलग हो गईं राहें

Celebrities Living Separately Without Divorce: बॉलीवुड में अक्सर लोगों के जुड़ने और फिर अलग होने की खबरें आती हैं. बहुत से लोग प्यार-मोब्बत के बाद ही अलग हो जाते हैं, तो कुछ एक्टर्स की लाइफ ऐसी है, जो लंबे समय तक शादी के बंधन में बंधे रहे और फिर बिना तलाक लिए ही दोनों ने अपनी राहें अलग कर लीं. इस लिस्ट में एक या दो नहीं बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेस का नाम शामिल है. बीते कुछ दिनों पहले गोविंदा और सुनीता आहूजा के अलग होने की खबरें आईं. इसी दौरान पवन सिंह और ज्योति सिंह के अलग होने की खबरें भी जोरों पर रहीं. आइए जानते हैं उन कपल्स के बारे में जिन्होंने बिना तलाक लिए ही अपनी राहें एक दूसरे से जुदा कर लीं.


By: Deepika Pandey | Published: June 12, 2026 8:03:09 AM IST

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