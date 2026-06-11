डिंपल कपाड़िया से पवन सिंह तक, घर टूटे पर जुड़े रहे दिल के तार, बिना तलाक अलग हो गईं राहें
Celebrities Living Separately Without Divorce: बॉलीवुड में अक्सर लोगों के जुड़ने और फिर अलग होने की खबरें आती हैं. बहुत से लोग प्यार-मोब्बत के बाद ही अलग हो जाते हैं, तो कुछ एक्टर्स की लाइफ ऐसी है, जो लंबे समय तक शादी के बंधन में बंधे रहे और फिर बिना तलाक लिए ही दोनों ने अपनी राहें अलग कर लीं. इस लिस्ट में एक या दो नहीं बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेस का नाम शामिल है. बीते कुछ दिनों पहले गोविंदा और सुनीता आहूजा के अलग होने की खबरें आईं. इसी दौरान पवन सिंह और ज्योति सिंह के अलग होने की खबरें भी जोरों पर रहीं. आइए जानते हैं उन कपल्स के बारे में जिन्होंने बिना तलाक लिए ही अपनी राहें एक दूसरे से जुदा कर लीं.
मौनी रॉय और सूरज नांबियार
हाल ही में एक्ट्रेस मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार ने चार साल तक साथ में रहने के बाद आपसी सहमति से अपनी शादी को खत्म कर दिया. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बेवफाई और एलिमनी के बारे में कहा जा रहा था. हालांकि सूरज नांबियार ने इन सब बातों का खंडन कर दिया.उन्होंने कहा कि वे किसी तीसरे व्यक्ति के कारण या एलिमनी के कारण अलग नहीं हुए हैं.
गोविंदा और सुनीता आहूजा
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा तीस सालों से ज्यादा समय तक एक साथ रहे. हालांकि कुछ समय से दोनों के रिश्ते में दरार देखने को मिल रही है. सुनीता आहूजा ने गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में कहा और तलाक के नोटिस तक की बात स्वीकार की. हालांकि गोविंदा ने इन आरोपों को उनके खिलाफ एक साजिश बताया. दोनों ने एक दूसरे से तलाक नहीं लिया लेकिन दोनों अलग-अलग रहते हैं.
पवन सिंह और ज्योति सिंह
भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का रिश्ता भी इन दिनों चर्चा में है. दोनों के बीच तलाक का विवाद और कानूनी लड़ाई की खबरें भी जोरों पर हैं. दोनों ने साल 2018 में शादी की थी. ज्योति सिंह ने अपने वैवाहिक जीवन को बचाने की बात कही, तो पवन सिंह ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया. अब तक दोनों का तलाक नहीं हुआ है लेकिन दोनों अलग रहते हैं.
धर्मेंद्र और प्रकाश कौर
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनकी कहानियां और किस्से अब भी लोगों की जुबान पर हैं. उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर थीं. सनी देओल और बॉबी देओल उनके ही बेटे हैं. शादी के काफी समय बाद धर्मेंद्र की नजदीकियां हेमा मालिनी से बढ़ीं और दोनों ने शादी कर ली. हालांकि इसके बावजूद प्रकाश कौर ने उनसे तलाक नहीं लिया बल्कि अपने रास्ते अलग कर लिए.
रणधीर कपूर और बबीता
बॉलीवुड एक्टर रणधीर कपूर और उनकी पत्नी बबीता ने 1971 में लव मैरिज की थी. उनकी दो बेटियां करिश्मी और करीना कपूर हैं. रणधीर कपूर काफी शराब पिया करते थे, जिसके कारण बबीता परेशान रहती थीं और दोनों के बीच दूरियां आ गईं. साल 1988 में वे अपनी दोनों बेटियों को लेकर अलग रहने लगीं, हालांकि दोनों ने तलाक नहीं लिया.
राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया
राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी काफी चर्चित रही थी. महज 16 साल की उम्र में फिल्म 'बॉबी' के रिलीज होने के बाद उन्होंने 31 वर्षीय राजेश खन्ना से शादी कर ली थी. दोनों की शादी साल 1973 में हुई थी. दोनों की दो बेटियां हैं, जिनका नाम ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना है. शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों में अनबन होने लगी और इसके कारण दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिया. उन्होंने आधिकारिक तौर पर कभी तलाक नहीं लिया.
महेश भट्ट और किरण
बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म मेकर और आलिया व पूजा भट्ट के पिता महेश भट्ट ने अपनी पहली पत्नी किरण से शादी की, जिनकी बेटी पूजा भट्ट हैं. महेश और किरण ने कभी तलाक नहीं लिया लेकिन वे शादी के कुछ साल बाद ही अलग हो गए थे. उन्होंने किरण से तलाक लिए बिना ही साल 1986 में सोनी राजदान से शादी कर ली, जिनकी दो बेटियां आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट हैं.
गुलजार और राखी
मशहूर गीतकार-निर्देशक गुलज़ार और दिग्गज एक्ट्रेस राखी ने 1973 में शादी की थी. उनकी बेटी मेघना गुलजार हैं. शादी के कुछ ही समय बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई. इसके कारण दोनों ने अपने रास्ते अलग कर दिए और अलग रहने लगे. हालांकि दोनों ने आधिकारिक तौर पर कभी तलाक नहीं लिया. कहा जाता है कि गुलजार नहीं चाहते थे कि राखी शादी के बाद काम करें. हालांकि कुछ समय तक इंडस्ट्री से अलग रहने के बाद राखी ने इंडस्ट्री में वापसी की. ये वजह भी दोनों के अलग होने के फैसले में मुख्य कारण बना.