जब Dimple Kapadia को अपनी ही Glamorous इमेज का मिला खामियाजा! हाथ से निकल गई थी 1990 की सुपरहिट फिल्म

Dimple Kapadia Glamorous Image: जिस ग्लैमरस अंदाज ने डिंपल कपाड़िया को बॉलीवुड में अलग पहचान दिलाई, वही इमेज एक वक्त उनके लिए परेशानी बन गई थी. IMDb के मुताबिक, एक फिल्म में पत्नी का किरदार निभाने के लिए मेकर्स की पहली पसंद डिंपल थीं. लेकिन उनकी ग्लैमरस छवि को देखते हुए आखिरकार उन्हें इस रोल से हटा दिया गया. बाद में यह भूमिका रेखा और राधिका इस फिल्म का हिस्सा बनी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई.