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जब Dimple Kapadia को अपनी ही Glamorous इमेज का मिला खामियाजा! हाथ से निकल गई थी 1990 की सुपरहिट फिल्म

Dimple Kapadia Glamorous Image: जिस ग्लैमरस अंदाज ने डिंपल कपाड़िया को बॉलीवुड में अलग पहचान दिलाई, वही इमेज एक वक्त उनके लिए परेशानी बन गई थी. IMDb के मुताबिक, एक फिल्म में पत्नी का किरदार निभाने के लिए मेकर्स की पहली पसंद डिंपल थीं. लेकिन उनकी ग्लैमरस छवि को देखते हुए आखिरकार उन्हें इस रोल से हटा दिया गया. बाद में यह भूमिका रेखा और राधिका इस फिल्म का हिस्सा बनी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. 


By: Shristi S | Published: September 18, 2026 7:09:45 PM IST

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बॉबी से बनीं डिंपल कपाड़िया स्टार - Photo Gallery
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बॉबी से बनीं डिंपल कपाड़िया स्टार

डिंपल कपाड़िया ने राज कपूर की फिल्म बॉबी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. फिल्म में उनके अंदाज और किरदार ने उन्हें रातोंरात लोकप्रिय बना दिया. बेहद कम उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने वाली डिंपल की खूबसूरती और ग्लैमरस स्क्रीन प्रेजेंस उनकी पहचान का अहम हिस्सा बन गई.

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फिर डिंपल कपाड़िया के सामने आई इमेज बदलने की चुनौती

बॉबी के बाद डिंपल ने राजेश खन्ना से शादी करने के बाद काफी समय के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया. लेकिन जब उन्होंने इंडस्ट्री में दुबारा वापसी की तो मेकर्स उन्हें उनकी ग्लैमरस इमेज के कारण किसी भी तरह के गंभीर और घरेलू भूमिका में लेने से हिचकिचाने लगे थे. इसी से जुड़ा किस्सा मेरा पति सिर्फ मेरा है फिल्म से सामने आता है.

मेरा पति सिर्फ मेरा है कि पहली पसंद थी डिंपल कपाड़िया - Photo Gallery
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मेरा पति सिर्फ मेरा है कि पहली पसंद थी डिंपल कपाड़िया

साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म मेरा पति सिर्फ मेरा है में पत्नी के किरदार के लिए डिंपल कपाड़िया को लेकर मेकर्स की दिलचस्पी थी. हालांकि, उनकी ग्लैमरस इमेज को लेकर मेकर्स ने अपना फेसला बदल दिया और यह रोल उनके हाथ से आते-आते निकल गया.

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डिंपल कपाड़िया के बाद एक्ट्रेस अमृता सिंह से भी मेकर्स ने संपर्क किए जाने की बात सामने आती है. हालांकि, डेट्स की समस्या के चलते वह भी फिल्म का हिस्सा नहीं बन सकीं. इसके बाद राधिका को इस भूमिका के लिए चुना गया. फिल्म में रेखा और जितेंद्र के साथ राधिका मुख्य रोल में नजर आईं.

मेरा पति सिर्फ मेरा है के बारे में - Photo Gallery
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मेरा पति सिर्फ मेरा है के बारे में

मेरा पति सिर्फ मेरा है साल 1990 में आई एक सुपरहिट फिल्म थी. इसका निर्देशन एम.एम. मनबाला ने किया था और इसे नितिन कपूर ने प्रोड्यूस किया था. फिल्म में जितेंद्र, रेखा और राधिका अहम भूमिकाओं में थे. इसके संगीत की जिम्मेदारी आनंद-मिलिंद की जोड़ी ने संभाली थी. बता दें कि यह फिल्म 1 साल पहले आई साउथ फिल्म एन पुरुषन्थान एनक्कु मट्टुमथान की रिमेक थी.

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डिंपल कपाड़िया के हाथ से निकली फिल्म हुई सुपरहिट

एक तरफ डिंपल कपाड़िया की ग्लैमरस इमेज उनके लिए इस फिल्म में रुकावट बनी, वहीं दूसरी तरफ फिल्म की रिलीज के बाद इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल बताया गया. इस किस्से का दिलचस्प पहलू यही है कि जिस इमेज ने डिंपल को स्टार बनाया था, उसी इमेज को एक वक्त उनके करियर के रोल में बाधा माना गया.

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