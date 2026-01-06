Diljit Dosanjh Controversy: हानिया आमिर के साथ फिल्म और भारतीय झंडे पर बवाल, विवादों से घिरे हैं दिलजीत दोसांझ

कर्नाटक कॉन्सर्ट के दौरान एडवाइजरी जारी

भारत में अपने 'दिल-लुमिनाती' टूर के साउथ लेग के दौरान, दिलजीत को एक लीगल नोटिस मिला. तेलंगाना में उनके कॉन्सर्ट से पहले, कर्नाटक राज्य सरकार ने उन्हें शराब से जुड़े थीम वाले गाने गाने से बैन कर दिया. बताया जाता है कि सरकार को उन इलाकों में ऐसे गानों के असर को लेकर ज़्यादा चिंता थी जो शराब पीने के मुद्दों को लेकर संवेदनशील हैं. इस बैन पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ लोगों का मानना ​​था कि यह सरकार का एक गैर-ज़रूरी फैसला था, जो कलात्मक रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को रोक रहा था. दूसरी ओर, कुछ लोग सरकार के फैसले के समर्थन में थे. इन सबके बीच, दिलजीत दोसांझ ने परफॉर्मेंस के लिए अपनी गानों की लिस्ट नहीं बदली.