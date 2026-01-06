Diljit Dosanjh Controversy: हानिया आमिर के साथ फिल्म और भारतीय झंडे पर बवाल, विवादों से घिरे हैं दिलजीत दोसांझ
Diljit Dosanjh Birthday: दिलजीत दोसांझ, एक जाने-माने पंजाबी सिंगर-एक्टर हैं, जिन्होंने क्षेत्रीय सीमाओं को पार करने के बाद बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और फिर अपने म्यूज़िक से ग्लोबल स्टार बन गए. अपने ज़मीन से जुड़े स्वभाव के लिए मशहूर दिलजीत का विवादों से भी पुराना नाता रहा है. अपने करियर में उन्हें कास्टिंग, कॉन्सर्ट की चुनौतियों और सोशल मीडिया पर विवादों सहित कई तरह के विवादों का सामना करना पड़ा है. नीचे पिछले कुछ सालों में उनसे जुड़े कुछ खास विवादों का पूरा ब्यौरा दिया गया है.
सरदार जी 3 में हानिया आमिर की कास्टिंग
दिलजीत दोसांझ की ‘सरदार जी 3’ अनाउंसमेंट के समय से ही चर्चा में आ गई थी. यह फ्रेंचाइजी की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है, और कुछ समय पहले, जब हानिया आमिर के ‘सरदार जी 3’ में शामिल होने की शुरुआती रिपोर्ट्स सामने आईं, तो फैंस शांत नहीं रह पाए. हालांकि, अब हालात अलग हैं. आतंकवादी हमलों और मिलिट्री ऑपरेशन्स के बाद, इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत नाज़ुक हैं. इसी वजह से, पाकिस्तानी कलाकारों और कंटेंट पर देश भर में बैन लगा हुआ है, और इसी बीच, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ (FWICE) ने हानिया आमिर की कास्टिंग की कड़ी निंदा की है.
‘बॉर्डर 2’ में दिलजीत दोसांझ की कास्टिंग
‘सरदार जी 3’ विवाद का असर दिलजीत दोसांझ की आने वाली फ़िल्म ‘बॉर्डर 2’ पर भी पड़ा है. FWICE ने ‘बॉर्न टू शाइन’ स्टार की कास्टिंग को राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है. फ़िल्म संस्था का कहना है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करने के बाद दिलजीत का भारतीय सेना का जश्न मनाने वाली फ़िल्म का हिस्सा बनना गलत है. फेडरेशन ने इस बारे में फ़िल्म प्रोड्यूसर्स को चिट्ठियां लिखी हैं.
"पंजाब" का गलत उच्चारण
जब वो भारत में अपना दिल-लुमिनाती टूर कर रहे थे, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक प्रमोशनल पोस्ट किया. चंडीगढ़ में अपने शो के दौरान, उन्होंने पोस्ट में Punjab की जगह Panjab लिखा, और इस गलत स्पेलिंग की वजह से सिंगर-एक्टर को काफी आलोचना झेलनी पड़ी. इससे एक ऑनलाइन बहस शुरू हो गई, जिसमें कुछ लोगों ने दिलजीत पर राज्य के नाम की पाकिस्तानी व्याख्या का समर्थन करने का आरोप लगाया. 'जट्ट एंड जूलियट' एक्टर दिलजीत ने इस मामले पर अपनी सफाई दी. उन्होंने बताया कि "पंजाब" ऐतिहासिक रूप से सही ट्रांसलिटरेशन है, जिसका मतलब है "पांच नदियों की भूमि". उन्होंने यह भी कहा कि इसका कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं है.
कर्नाटक कॉन्सर्ट के दौरान एडवाइजरी जारी
भारत में अपने 'दिल-लुमिनाती' टूर के साउथ लेग के दौरान, दिलजीत को एक लीगल नोटिस मिला. तेलंगाना में उनके कॉन्सर्ट से पहले, कर्नाटक राज्य सरकार ने उन्हें शराब से जुड़े थीम वाले गाने गाने से बैन कर दिया. बताया जाता है कि सरकार को उन इलाकों में ऐसे गानों के असर को लेकर ज़्यादा चिंता थी जो शराब पीने के मुद्दों को लेकर संवेदनशील हैं. इस बैन पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ लोगों का मानना था कि यह सरकार का एक गैर-ज़रूरी फैसला था, जो कलात्मक रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को रोक रहा था. दूसरी ओर, कुछ लोग सरकार के फैसले के समर्थन में थे. इन सबके बीच, दिलजीत दोसांझ ने परफॉर्मेंस के लिए अपनी गानों की लिस्ट नहीं बदली.
कोचेला में भारतीय झंडे को लेकर विवाद
दिलजीत ने 2023 में मशहूर कोचेला म्यूज़िक फेस्टिवल में स्टेज पर परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी कलाकार बनकर इतिहास रच दिया. हालांकि, उनके परफॉर्मेंस से विवाद खड़ा हो गया जब उन्होंने एक फैन से भारतीय झंडा नीचे करने को कहा, जिसे कुछ लोगों ने देश के राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान माना. दिलजीत ने बाद में बताया कि उनका इरादा भारत का अपमान करना नहीं, बल्कि अलग-अलग दर्शकों के बीच एकता और सबको साथ लेकर चलने की भावना को बढ़ावा देना था.
एपी ढिल्लों के साथ सोशल मीडिया पर झगड़ा
दिलजीत दोसांझ से जुड़ा एक और विवाद जिसमें एक और पंजाबी कलाकार, एपी ढिल्लों भी शामिल थे. खबरों के मुताबिक, उनका झगड़ा तब शुरू हुआ जब एपी ढिल्लों ने दिलजीत पर इंस्टाग्राम पर उन्हें ब्लॉक करने का आरोप लगाया. दूसरी ओर, दिलजीत ने इस दावे से इनकार करते हुए कहा कि उनके मुद्दे दूसरे कलाकारों के साथ पर्सनल नहीं बल्कि पॉलिटिकल थे.