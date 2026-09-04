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आमिर को 17, तो सैफ को… जब दिल चाहता है के सेट पर सच में हुआ था थप्पड़ कांड; 25 साल बाद फरहान खान ने सीन का खोला राज़

Dil Chahta Hai Slap Scene: फिल्म मेकर और एक्टर फरहान अख्तर की डायरेक्टोरियल फिल्म ‘दिल चाहता है’ ने 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर ने पुराने दिनों को याद किया. इसी दौरान आमिर खान, फरहान अख्तर और सैफ अली खान ने फिल्म के शूट से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताया, जिसे सुनकर फैंस भी हैरान रह गए. ऐसे में चलिए जानें वह किस्सा क्या है.


By: Shristi S | Published: September 4, 2026 4:37:10 PM IST

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जब 'दिल चाहता है' के एक सीन के लिए पड़े थे आमिर खान को 17 थप्पड़ - Photo Gallery
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जब 'दिल चाहता है' के एक सीन के लिए पड़े थे आमिर खान को 17 थप्पड़

फरहान अख्तर ने बताया कि फिल्म 'दिल चाहता है' के एक अहम सीन में अक्षय खन्ना को आमिर खान को लगातार थप्पड़ मारने थे. आमिर खान ने खुद इस सीन को असली तरीके से शूट करने की हामी भरी थी. फरहान के मुताबिक, मैंने आमिर से कहा कि वह सच में तुम्हें थप्पड़ मारने वाला है, और आमिर ने कहा कि ठीक है. आमिर चाहते थे कि अक्षय उन्हें सच में थप्पड़ मारें, ताकि सीन में जरूरी भावनाएं स्वाभाविक तरीके से आ सकें.

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'दिल चाहता है' में फरहान ने थप्पड़ वाले सीन के लिए अक्षय खन्ना को क्या बोला था?

फरहान अख्तर ने बताया कि उन्होंने अक्षय खन्ना से कहा था कि थप्पड़ लाइन के आखिर में अचानक मारना, ताकि आमिर के रिएक्शन में सरप्राइज नजर आए. फरहान के मुताबिक, यह शूटिंग का हिस्सा था और आमिर ने खुद कहा था कि उन्हें बार-बार थप्पड़ खाने देने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इससे वह अपने किरदार के जरूरी मूड में जा पा रहे थे.

17 थप्पड़ों के बाद सूज गया था आमिर खान का चेहरा - Photo Gallery
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17 थप्पड़ों के बाद सूज गया था आमिर खान का चेहरा

फरहान अख्तर ने बताया कि थप्पड़ इतने ज़ोरदार थे कि जब तक उन्हें सही शॉट मिला, तब तक आमिर का चेहरा सूज गया था. उन्होंने कहा जब तक हमने शूट खत्म किया, मुझे याद है कि उसके चेहरे पर पूरा निशान था. यह एक तरफ से लगभग सूज गया था. हालांकि, आमिर खान ने बताया कि अक्षय के लिए उन्हें सच में थप्पड़ मारना जरूरी था क्योंकि यह सीन के लिए अच्छा था.

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सिर्फ आमिर ही नहीं, सैफ के साथ भी हुआ था फिल्म में थप्पड़कांड

दिल चाहता है के सेट पर थप्पड़ वाला यह अकेला किस्सा नहीं था. फिल्म में सैफ अली खान की ऑनस्क्रीन गर्लफ्रेंड का किरदार निभाने वाली सुचित्रा पिल्लई ने भी एक सीन में सैफ को सच में थप्पड़ मारा था. सुचित्रा ने बताया कि वह खुद को रोकना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने फरहान से पूछा कि वह सैफ का सच में कैसे थप्पड़ मारें.

सुचित्रा पिल्लई ने सैफ को मारे थे तीन थप्पड़ - Photo Gallery
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सुचित्रा पिल्लई ने सैफ को मारे थे तीन थप्पड़

फरहान अख्तर ने सुचित्रा पिल्लई को सीन के लिए पूरी तरह आगे बढ़ने को कहा. इसके बाद सुचित्रा ने सैफ अली खान को सीन के दौरान तीन बार थप्पड़ मारा. इस तरह फिल्म की शूटिंग में कई ऐसे पल आए, जहां कलाकारों ने कैमरे के सामने सीन को ज्यादा वास्तविक दिखाने के लिए सच में थप्पड़ खाने या मारने का तरीका अपनाया.

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फिल्म दिल चाहता है के बारे में

साल 2001 में रिलीज हुई दिल चाहता है में आमिर खान, अक्षय खन्ना और सैफ अली खान तीन दोस्तों के मेन रोल में नजर आते हैं. फिल्म में प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी, डिंपल कपाड़िया और सुचित्रा पिल्लई भी अहम भूमिकाओं में थीं. फरहान अख्तर ने फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया था.

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