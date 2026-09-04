आमिर को 17, तो सैफ को… जब दिल चाहता है के सेट पर सच में हुआ था थप्पड़ कांड; 25 साल बाद फरहान खान ने सीन का खोला राज़

जब 'दिल चाहता है' के एक सीन के लिए पड़े थे आमिर खान को 17 थप्पड़

फरहान अख्तर ने बताया कि फिल्म 'दिल चाहता है' के एक अहम सीन में अक्षय खन्ना को आमिर खान को लगातार थप्पड़ मारने थे. आमिर खान ने खुद इस सीन को असली तरीके से शूट करने की हामी भरी थी. फरहान के मुताबिक, मैंने आमिर से कहा कि वह सच में तुम्हें थप्पड़ मारने वाला है, और आमिर ने कहा कि ठीक है. आमिर चाहते थे कि अक्षय उन्हें सच में थप्पड़ मारें, ताकि सीन में जरूरी भावनाएं स्वाभाविक तरीके से आ सकें.