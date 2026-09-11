हीरो से 18 साल बड़ी थीं डिंपल, रोमांस के लिए नहीं थीं तैयार… फिर डायरेक्टर ने ऐसा क्या किया कि बदल गया फैसला?

Dimple Kapadia Akshaye Khanna Romance: फिल्म दिल चाहता है को रिलीज हुए 25 साल हो चुके हैं, लेकिन फिल्म की दोस्ती, रिश्ते और किरदार आज भी याद किए जाते हैं. फिल्म में डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना से करीब 18 साल बड़े किरदार का रोल निभाया था और दोनों के बीच रोमांटिक रिश्ता दिखाया गया था. मगर दिलचस्प बात यह है कि डिंपल शुरुआत में इस किरदार को करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थीं. आखिर ऐसा क्या था जिसने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और फिर फरहान अख्तर उन्हें कैसे मना पाए?