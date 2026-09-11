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हीरो से 18 साल बड़ी थीं डिंपल, रोमांस के लिए नहीं थीं तैयार… फिर डायरेक्टर ने ऐसा क्या किया कि बदल गया फैसला?

Dimple Kapadia Akshaye Khanna Romance: फिल्म दिल चाहता है को रिलीज हुए 25 साल हो चुके हैं, लेकिन फिल्म की दोस्ती, रिश्ते और किरदार आज भी याद किए जाते हैं. फिल्म में डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना से करीब 18 साल बड़े किरदार का रोल निभाया था और दोनों के बीच रोमांटिक रिश्ता दिखाया गया था. मगर दिलचस्प बात यह है कि डिंपल शुरुआत में इस किरदार को करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थीं. आखिर ऐसा क्या था जिसने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और फिर फरहान अख्तर उन्हें कैसे मना पाए?


By: Shristi S | Published: September 11, 2026 6:05:52 PM IST

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दिल चाहता है की कहानी पसंद आने के बाद भी क्यों किया था डिंपल ने मना? - Photo Gallery
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दिल चाहता है की कहानी पसंद आने के बाद भी क्यों किया था डिंपल ने मना?

‘वी आर युवा’ से बातचीत में डिंपल कपाड़िया ने बताया कि, उनको दिल चाहता है कि कहानी पहली नजर में पसंद आ गई थी. उन्हें तारा का किरदार भी बेहद मजबूत लगा, लेकिन अक्षय खन्ना के किरदार सिद्धार्थ के साथ रोमांटिक रिश्ता निभाने को लेकर वह सहज नहीं थीं. यही वजह थी कि उन्होंने शुरुआत में फिल्म करने से मना कर दिया था.

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डिंपल के लिए सबसे बड़े परेशानी यह थी कि तारा का रिश्ता उनसे काफी छोटे सिद्धार्थ के साथ था. उन्हें डर था कि क्या दर्शक पर्दे पर इस जोड़ी को स्वीकार करेंगे? यही सोच उन्हें इस भूमिका से पीछे हटने के लिए मजबूर कर रही थी.

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सिर्फ रोमांस नहीं, किरदार को लेकर भी था डिंपल को डर

डिंपल ने बताया था कि वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थीं कि यह भूमिका किसी दूसरी अभिनेत्री के लिए ज्यादा बेहतर हो सकती है. उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था कि वह तारा जैसे मुश्किल और भावनात्मक किरदार को सही तरह से निभा पाएंगी.

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डिंपल के मुताबिक, जो लोग उन्हें जानते हैं, वे जानते हैं कि वह दिल चाहता है फिल्म से बचने की कोशिश कर रही थीं. उन्होंने दूसरी अभिनेत्रियों के नाम तक सुझाने शुरू कर दिए थे. उनके मन में इस किरदार को निभाने की हिम्मत ही नहीं थी.

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तारा के किरदार के लिए कैसे मानीं डिंपल?

डिंपल ने बताया कि उन्हें कहानी से प्यार हो गया था. उन्हें लगा कि यह शानदार फिल्म है और तारा का किरदार भी बेहद खास है. जिसके बाद डायरेक्टर फरहान खान के बोलने के बाद कहानी की मजबूती और किरदार की गहराई ने उनकी झिझक पर जीत हासिल कर ली.

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डिंपल ने बातचीत में मजाकिया अंदाज में कहा था कि उन्हें यह बात अपने ईगो के लिए अच्छी लही कि एक छोटा लड़का उनसे प्यार करता है, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा था कि वह इसकी सलाह बिल्कुल नहीं देतीं. यानी पर्दे पर इस रिश्ते को निभाना उनके लिए आसान फैसला नहीं था.

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आखिरकार डिंपल ने तारा का किरदार निभाया और उनकी तथा अक्षय खन्ना की कहानी फिल्म के सबसे यादगार हिस्सों में शामिल हो गई. दिलचस्प बात यह है कि कहानी में सिद्धार्थ आखिरकार तारा को छोड़कर चला जाता है. डिंपल ने खुद इस पर कहा था कि जैसा कि आप देख सकते हैं, सिड वापस नहीं आया. वह मुझे छोड़कर चला गया. उनके लिए यह किरदार मुश्किल जरूर था, लेकिन बाद में यही भूमिका उनके करियर की खास यादों में शामिल हो गई.

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