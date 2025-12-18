मर्दों का सहारा बनेंगी AI Girlfriend! नहीं पड़ेगी लड़की की जरूरत, जानिए कितनी सही ये आदत?

Virtual Partner: टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया ट्रेंड ने फिर रफ़्तार पकड़ ली है. वहीं ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. जी हाँ! हम बात कर रहे हैं AI गर्लफ्रेंड की. लोग आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोग अब वर्चुअल पार्टनर के साथ अपनी भावनाएं शेयर कर रहे हैं और डिजिटल रिश्ते बना रहे हैं. कुछ लोगों के लिए, यह अकेलापन दूर करने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन कहीं न कहीं इसके नुकसान भी हैं. सवाल यह है कि क्या यह ट्रेंड हेल्दी है? क्या AI पार्टनर इंसानी रिश्तों की जगह ले सकते हैं? वहीं आज हम आपको इस लेख के माध्यम से यही समझाने वाले हैं.