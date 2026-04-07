Digi Yatra Update: अब बिना ID के विदेश यात्रा भी होगी आसान! ट्रैवल सिस्टम में आने वाला बड़ा बदलाव

Digi Yatra का अगला बड़ा कदम

भारत में एयरपोर्ट एंट्री को आसान बनाने वाली डिजी यात्रा अब एक बड़े विस्तार की ओर बढ़ रही है. अभी तक यह सुविधा केवल घरेलू उड़ानों तक सीमित थी, जहां यात्री बिना फिजिकल ID दिखाए सिर्फ चेहरे की पहचान से एंट्री कर सकते हैं. अब इसे इंटरनेशनल ट्रैवल और एयरपोर्ट के बाहर की सेवाओं तक ले जाने की तैयारी चल रही है.