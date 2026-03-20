जंग का असर जेब पर! इंडस्ट्रियल डीजल के दामों में उछाल, आम आदमी पर पड़ेगा असर

Diesel Price Increase: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के साथ-साथ इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी की है. यह बढ़ोतरी ऐसे समय पर हुई है जब पहले से ही महंगाई को लेकर चिंता बनी हुई है.