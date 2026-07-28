MS Dhoni Biopic का अनसुना किस्सा! कियारा ने साक्षी धोनी का असली वेडिंग आउटफिट पहनकर जीता था दिल
MS Dhoni Biopic: क्या आपको 2016 याद है? यह वही साल था जब मशहूर क्रिकेटर की ज़िंदगी पर बनी बायोपिक ‘MS धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ ने पूरे देश में धूम मचा दी थी. यह फ़िल्म सिर्फ़ मैच जिताने वाले छक्कों और रोमांचक कैच के बारे में नहीं थी; इसमें धोनी की पर्सनल ज़िंदगी और साक्षी के साथ उनकी लव स्टोरी को भी दिखाया गया था. उनकी शादी के दिल को छू लेने वाले सीन को बिल्कुल असली जैसा दिखाने के लिए फ़िल्ममेकर्स ने एक खास काम किया.
साक्षी का पहना था शादी का जोड़ा
साक्षी का रोल निभाने वाली कियारा आडवाणी ने न सिर्फ़ उनके अंदाज़ और मिज़ाज को अपनाया, बल्कि उन्होंने वही शादी का लहंगा भी पहना जो साक्षी ने अपनी शादी के दिन पहना था! यह कोई नकली कॉपी नहीं थी; यह असली लहंगा था.
साक्षी का तरह दुल्हन बनी थीं कियारा
कियारा आडवाणी ने वही लहंगा-चोली पहनी और उसकी हर बारीक डिटेल को हूबहू अपनाया, जिससे उन्हें फ़िल्म में साक्षी धोनी का किरदार निभाने में मदद मिली.
यहाँ से बदला था कियारा का करियर
फ़िल्म की कामयाबी और साक्षी का किरदार ईमानदारी से निभाने के लिए कियारा की लगन ने बॉलीवुड में एक उभरते हुए स्टार के तौर पर उनकी जगह पक्की कर दी. यह दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहा.
बायोपिक में दिखी असलियत
एक ऐसी बायोपिक जिसे फ़ैंस ने बहुत पसंद किया और एक ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेस के लिए लॉन्चपैड जिसने असलियत दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी.
असल जैसा दिखाया सीन
डायरेक्टर नीरज पांडे ने धोनी और साक्षी की शादी के सीन को बहुत बारीकी से और असल जैसा दिखाया.
सुशांत ने पहना था धोनी का ऑउटफिट
शादी के इस इमोशनल सीन में सुशांत सिंह राजपूत और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने वही कपड़े पहने थे जो इस कपल ने 2010 में अपनी असल शादी में पहने थे.