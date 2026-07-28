MS Dhoni Biopic का अनसुना किस्सा! कियारा ने साक्षी धोनी का असली वेडिंग आउटफिट पहनकर जीता था दिल

MS Dhoni Biopic: क्या आपको 2016 याद है? यह वही साल था जब मशहूर क्रिकेटर की ज़िंदगी पर बनी बायोपिक ‘MS धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ ने पूरे देश में धूम मचा दी थी. यह फ़िल्म सिर्फ़ मैच जिताने वाले छक्कों और रोमांचक कैच के बारे में नहीं थी; इसमें धोनी की पर्सनल ज़िंदगी और साक्षी के साथ उनकी लव स्टोरी को भी दिखाया गया था. उनकी शादी के दिल को छू लेने वाले सीन को बिल्कुल असली जैसा दिखाने के लिए फ़िल्ममेकर्स ने एक खास काम किया.