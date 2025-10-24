  • Home>
  • Gallery»
  • किचन में रखी ये आम चीजें कर रही हैं आपके शरीर को नुकसान – आज ही हटाइए!

किचन में रखी ये आम चीजें कर रही हैं आपके शरीर को नुकसान – आज ही हटाइए!

Microplastics In Kitchen: आजकल खाने-पीने की चीज़ों के साथ छोटे-छोटे प्लास्टिक के कण यानी माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर में जा रहे हैं, ये सूक्ष्म कण धीरे-धीरे स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं खासकर किचन में डेली यूज़ की वस्तुएँ जैसे कंटेनर, पानी की बोतलें और पैकेटेड फूड इसका प्रमुख सोर्स हैं. यदि आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें, तो जरूरी है कि माइक्रोप्लास्टिक से बचाव के लिए कुछ बदलाव अपनाएं.

By: Anuradha Kashyap | Published: October 24, 2025 9:45:01 AM IST

Follow us on
Google News
plastic water bottles - Photo Gallery
1/9

प्लास्टिक के पानी के बोतलें

प्लास्टिक की बोतलें लगातार उपयोग करने पर माइक्रोप्लास्टिक छोड़ती हैं, रोजाना इन्हें पीना धीरे-धीरे स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है. बेहतर option हैं स्टेनलेस स्टील या कांच की बोतलें.

Plastic bowls and utensils - Photo Gallery
2/9

प्लास्टिक के कटोरे और बर्तन

प्लास्टिक के कटोरे या बर्तन गर्म खाने से माइक्रोप्लास्टिक छोड़ सकते हैं, इसके बजाय कांच, स्टील या मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें. ये न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बेहतर हैं, बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ भी रहते हैं.

किचन में रखी ये आम चीजें कर रही हैं आपके शरीर को नुकसान – आज ही हटाइए! - Photo Gallery
3/9

पैकेटेड फूड और स्नैक्स

ज्यादातर पैकेटेड स्नैक्स और फूड पैकेजिंग माइक्रोप्लास्टिक छोड़ सकती है, अगर आप हेल्दी और सुरक्षित खाना चाहते हैं, तो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और घर पर बने स्नैक्स का विकल्प अपनाएं.

Plastic straws and cutlery - Photo Gallery
4/9

प्लास्टिक की स्ट्रॉ और कटलरी

प्लास्टिक स्ट्रॉ और कटलरी अक्सर माइक्रोप्लास्टिक का स्रोत बनते हैं। इन्हें स्टील, कांच या लकड़ी के स्ट्रॉ और कटलरी से बदलें. इससे न सिर्फ पर्यावरण बेहतर रहेगा, बल्कि स्वास्थ्य पर भी positive असर होगा.

plastic storage bags - Photo Gallery
5/9

प्लास्टिक की स्टोरेज बैग्स

प्लास्टिक स्टोरेज बैग्स में खाना रखने से माइक्रोप्लास्टिक फूड में मिल सकते हैं, इसके बजाय गिलास के जार, सिलिकॉन बैग्स या स्टील कंटेनर का उपयोग करें.

किचन में रखी ये आम चीजें कर रही हैं आपके शरीर को नुकसान – आज ही हटाइए! - Photo Gallery
6/9

किचन फॉइल और रैपर

प्लास्टिक फॉइल या रैपर में खाना गर्म करने से माइक्रोप्लास्टिक निकल सकता है, एल्युमिनियम फॉइल, पर्चमेंट पेपर या ढकने वाले ग्लास ढक्कन का इस्तेमाल करें. इससे खाना सुरक्षित और शुद्ध रहता है.

किचन में रखी ये आम चीजें कर रही हैं आपके शरीर को नुकसान – आज ही हटाइए! - Photo Gallery
7/9

प्लास्टिक के पानी के जग और फिल्टर

प्लास्टिक के पानी के जग और फिल्टर में लंबे समय तक पानी रखने से माइक्रोप्लास्टिक पानी में घुल सकते हैं. स्टेनलेस स्टील या कांच के जग का इस्तेमाल करें, साफ पानी से स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है.

किचन में रखी ये आम चीजें कर रही हैं आपके शरीर को नुकसान – आज ही हटाइए! - Photo Gallery
8/9

डेली किचन आइटम्स

प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड, मसाला जार और छोटे कंटेनर भी माइक्रोप्लास्टिक का स्रोत बन सकते हैं, इन्हें लकड़ी, कांच या स्टील के विकल्प से बदलें.

Disclaimer - Photo Gallery
9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

किचन में रखी ये आम चीजें कर रही हैं आपके शरीर को नुकसान – आज ही हटाइए! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

किचन में रखी ये आम चीजें कर रही हैं आपके शरीर को नुकसान – आज ही हटाइए! - Photo Gallery
किचन में रखी ये आम चीजें कर रही हैं आपके शरीर को नुकसान – आज ही हटाइए! - Photo Gallery
किचन में रखी ये आम चीजें कर रही हैं आपके शरीर को नुकसान – आज ही हटाइए! - Photo Gallery
किचन में रखी ये आम चीजें कर रही हैं आपके शरीर को नुकसान – आज ही हटाइए! - Photo Gallery