किचन में रखी ये आम चीजें कर रही हैं आपके शरीर को नुकसान – आज ही हटाइए!

Microplastics In Kitchen: आजकल खाने-पीने की चीज़ों के साथ छोटे-छोटे प्लास्टिक के कण यानी माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर में जा रहे हैं, ये सूक्ष्म कण धीरे-धीरे स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं खासकर किचन में डेली यूज़ की वस्तुएँ जैसे कंटेनर, पानी की बोतलें और पैकेटेड फूड इसका प्रमुख सोर्स हैं. यदि आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें, तो जरूरी है कि माइक्रोप्लास्टिक से बचाव के लिए कुछ बदलाव अपनाएं.