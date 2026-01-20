कौन है वो एक्टर, जो बिना इजाज़त के घुसा पूजा हेगड़े की वैनिटी वैन में, एक्सपर्ट रमेश बाला ने तोड़ी चुप्पी

Pooja Hegde News: एक्ट्रेस पूजा हेगड़े हाल ही में सोशल मीडिया पर उस समय सुर्खियों में आ गईं, जब उनके नाम से जुड़ा एक कथित इंटरव्यू वायरल होने लगा. इस इंटरव्यू में उनके करियर के शुरुआती दौर से जुड़ी एक असहज घटना का दावा किया गया, जिसने ऑनलाइन बहस को तेज कर दिया.