कौन है वो एक्टर, जो बिना इजाज़त के घुसा पूजा हेगड़े की वैनिटी वैन में, एक्सपर्ट रमेश बाला ने तोड़ी चुप्पी

कौन है वो एक्टर, जो बिना इजाज़त के घुसा पूजा हेगड़े की वैनिटी वैन में, एक्सपर्ट रमेश बाला ने तोड़ी चुप्पी
Pooja Hegde News: एक्ट्रेस पूजा हेगड़े हाल ही में सोशल मीडिया पर उस समय सुर्खियों में आ गईं, जब उनके नाम से जुड़ा एक कथित इंटरव्यू वायरल होने लगा. इस इंटरव्यू में उनके करियर के शुरुआती दौर से जुड़ी एक असहज घटना का दावा किया गया, जिसने ऑनलाइन बहस को तेज कर दिया.
सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहीं हैं पूजा हेगड़े?
एक्ट्रेस पूजा हेगड़े हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहीं, जब उनसे जुड़ा एक इंटरव्यू वायरल होने लगा. इस इंटरव्यू में उनके साथ एक असहज घटना होने का दावा किया गया था.
क्या कहा गया था वायरल इंटरव्यू में?
वायरल रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूजा हेगड़े ने अपने करियर के शुरुआती दिनों की एक घटना का जिक्र किया था, जिसमें एक मेल को-स्टार ने बिना अनुमति उनके वैनिटी वैन में एंट्री कर ली थी.
गलत व्यवहार का आरोप
दावों में ये भी कहा गया कि उस एक्टर का व्यवहार ठीक नहीं था, जिससे पूजा काफी असहज हो गई थीं और उन्होंने इसका विरोध किया.
पूजा की प्रतिक्रिया को लेकर दावा
वायरल कंटेंट में ये भी बताया गया कि पूजा हेगड़े ने तुरंत उस एक्टर का सामना किया और बाद में फिल्म के मेकर्स से साफ कह दिया कि वो आगे उसके साथ काम नहीं करेंगी.
बिना सोर्स के वायरल हुए बयान
इन कथित बयानों के साथ कोई पुख्ता सोर्स या वीडियो इंटरव्यू सामने नहीं आया, इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इन्हें तेजी से शेयर किया गया.
अभिनेता की पहचान को लेकर अटकलें
हालांकि वायरल दावों में किसी एक्टर का नाम नहीं लिया गया था, फिर भी सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग नामों का अंदाजा लगाने लगे, जिससे बहस और अफवाहें बढ़ गईं.
इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने बताया फर्जी
इस पूरे मामले पर इंडस्ट्री ट्रैकर रमेश बाला ने X (ट्विटर) पर सफाई दी. उन्होंने साफ कहा कि पूजा हेगड़े के नाम से वायरल हो रहा ये इंटरव्यू पूरी तरह फर्जी है और लोगों से अपील की कि वे बिना पुष्टि के ऐसी खबरें शेयर न करें.