क्या आपके भी हैं Diabetesकी समस्या? तो आज ही अपनी डाइट में शामिल करें टेस्टी और हेल्दी नाश्ते
डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए सुबह का नाश्ता सिर्फ भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि दिनभर की ऊर्जा और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने का जरिया भी है। अगर नाश्ता सही और संतुलित हो, तो यह न केवल शुगर लेवल को स्थिर रखता है, बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाता है। और अगर आपको भी डिबेटियों की समस्या है तो आप भी ये कुछ ब्रेकफास्ट आइडियाज हैं जो डायबिटीज को कम करने में और पाचन में भी मदद करेगा
ओट्स उपमा जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। (Oats Upma which helps in controlling blood sugar)
ओट्स में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। सब्जियों के साथ बनाया गया ओट्स उपमा हल्का, पचने में आसान और पेट भरने वाला नाश्ता है।
मूंग दाल प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है(Moong dal is rich in protein and fibre)
मूंग दाल प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है, जो पाचन को बेहतर बनाती है और ब्लड शुगर स्पाइक को रोकती है। मूंग दाल चीला बनाना आसान है।
वेजिटेबल दलिया जो डायबिटीज कंट्रोल में रहती है (Vegetable porridge which keeps diabetes under control)
दलिया यानी टूटे हुए गेहूं का हल्का और फाइबर युक्त नाश्ता। इसे ढेर सारी सब्जियों जैसे गाजर, बीन्स, टमाटर, मटर के साथ बनाया जाए तो यह पोषण से भरपूर बन जाता है।
पाचन में सहायता के लिए नाश्ते में नट्स और बीजों के साथ ग्रीक दही खाये(Greek yogurt with nuts and seeds for breakfast to help with digestion)
ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन अधिक और कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं, जो डायबिटिक लोगों के लिए फायदेमंद है। इसमें बादाम, अखरोट, चिया सीड्स और फ्लैक्ससीड्स मिलाने से यह और भी हेल्दी हो जाता है।
चीला कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होता है(Cheela is low-glycemic index )
बेसन यानी चने का आटा, जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां मिलाकर बनाया गया चीला लो-ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला और पचने में आसान होता है।
पोहे विथ स्प्राउट्स पचने में मदद करें (Pohe with Sprouts helps in digestion)
पोहा हल्का और पचने में आसान होता है, लेकिन अगर इसमें मूंग स्प्राउट्स मिला दिए जाएं तो यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर हो जाता है।
इडली विद सांभर प्रोटीन से भरपूर ((Idli and Sambar is rich in protein))
स्टीम से बनी इडली हल्की और कम कैलोरी वाली होती है। इसे सांभर के साथ खाने से प्रोटीन, फाइबर और विटामिन का अच्छा संतुलन मिलता है।