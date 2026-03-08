  • Home>
  • Benefits of Giloy: क्या है गिलोय, क्यों है खास आयुर्वेदिक ये जड़ी-बूटी, इस खतरनाक बीमारी को करती है कंट्रोल

Benefits of Giloy: क्या है गिलोय, क्यों है खास आयुर्वेदिक ये जड़ी-बूटी, इस खतरनाक बीमारी को करती है कंट्रोल

Benefits of Giloy: आयुर्वेद में गिलोय को एक शक्तिशाली औषधीय जड़ी-बूटी माना जाता है. इसे इम्युनिटी बढ़ाने और बुखार से राहत दिलाने के लिए लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है. हाल के वर्षों में यह सवाल भी चर्चा में है कि क्या गिलोय मधुमेह यानी डायबिटीज को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है.


By: Ranjana Sharma | Published: March 8, 2026 3:27:54 PM IST

गिलोय क्या है?

गिलोय एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जिसे औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है. इसे आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, बुखार कम करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हाल के वर्षों में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या गिलोय मधुमेह यानी डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है.

रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित रखने में सहायक

आयुर्वेद के अनुसार गिलोय में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. माना जाता है कि यह रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित रखने में सहायक हो सकता है.

ब्लड शुगर कंट्रोल में संभावित मदद

कुछ शोधों और आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. ये गुण शरीर में ग्लूकोज के उपयोग को बेहतर बनाने और इंसुलिन की कार्यक्षमता को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं, जिससे ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में सहायता मिल सकती है.

शरीर की इम्युनिटी भी बढ़ाती है

गिलोय को इम्युनिटी बूस्टर के रूप में भी जाना जाता है. यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करती है. मजबूत इम्युनिटी डायबिटीज के मरीजों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उन्हें संक्रमण का खतरा अधिक रहता है.

बुखार और संक्रमण में भी फायदेमंद

गिलोय का उपयोग पारंपरिक रूप से बुखार, वायरल संक्रमण और कमजोरी जैसी समस्याओं में किया जाता है. आयुर्वेद में इसे शरीर से विषैले तत्व निकालने और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी उपयोगी माना जाता है.

गिलोय का सेवन कैसे किया जाता है

गिलोय का सेवन कई रूपों में किया जा सकता है. इसे काढ़ा, जूस, पाउडर या टैबलेट के रूप में लिया जाता है. कई लोग सुबह खाली पेट गिलोय का रस पीना भी पसंद करते हैं. हालांकि इसकी मात्रा और तरीका डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह से ही तय करना चाहिए.

सावधानी भी जरूरी

विशेषज्ञों का कहना है कि गिलोय को डायबिटीज की दवा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए. यदि कोई व्यक्ति पहले से ब्लड शुगर की दवा ले रहा है, तो गिलोय का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि इससे ब्लड शुगर बहुत कम भी हो सकता है.

शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है गिलोय

गिलोय एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी मानी जाती है जो इम्युनिटी बढ़ाने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है. कुछ मामलों में यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक हो सकती है, लेकिन इसे इलाज का मुख्य विकल्प नहीं माना जा सकता. सही खानपान, व्यायाम और डॉक्टर की सलाह के साथ ही डायबिटीज को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है.

