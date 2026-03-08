Benefits of Giloy: क्या है गिलोय, क्यों है खास आयुर्वेदिक ये जड़ी-बूटी, इस खतरनाक बीमारी को करती है कंट्रोल

शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है गिलोय

गिलोय एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी मानी जाती है जो इम्युनिटी बढ़ाने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है. कुछ मामलों में यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक हो सकती है, लेकिन इसे इलाज का मुख्य विकल्प नहीं माना जा सकता. सही खानपान, व्यायाम और डॉक्टर की सलाह के साथ ही डायबिटीज को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है.