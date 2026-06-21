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‘वो मना कर देती तो मैं शादी नहीं करती’… सौतेली बेटी संग रिश्ते पर छलका दीया मिर्जा का दर्द, वैभव रेखी संग दूसरी शादी पर खोले हैरान करने वाले राज!

Dia Mirza Step Daughter Revelation: अपनी पर्सनल लाइन को लेकर सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने तलाक के बाद वैभव रेखी संग अपनी सेकंड मैरिज और सौतेली बेटी समायरा के साथ रिश्तों को लेकर खुलकर बात की.  हालिया इंटरव्यू में दीया मिर्जा ने अपनी सेकंड मैरिज को लेकर बड़े खुलासे किए और कहा कि सौतेली बेटी ने कभी-भी मां, मम्मा, मॉम नहीं कहा. वैभव रेखी संग दूसरी बार शादी करने से पहले उससे परमिशन ली थी लेकिन इस चीज को लेकर कोई उम्मीद नहीं है. दीया मिर्जा ने इसके पीछे के कारण भी बताए औरक कहा कि वो हमारे साथ ही रहती है.


By: Kajal Jain | Last Updated: June 21, 2026 3:11:02 PM IST

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सौतेली बेटी से ली थी परमिशन - Photo Gallery
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सौतेली बेटी से ली थी परमिशन

टाइम्स एंटरटेनमेंट को दिए एक इंटरव्यू में दीया मिर्जा ने बताया कि पति वैभव रेखी की पहली शादी से एक बेटी है और अब दीया के साथ ही रहती है. वैभव के साथ शादी रचाने से पहले दीया ने समायरा से परमिशन ली थी. दीया मिर्जा कहती हैं कि समायरा परमिशन नहीं देती तो वो वैभव के साथ रिश्ते तो आगे नहीं बढ़ाती.

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वैभव रेखी ने प्ले किया मेन रोल

दीया मिर्जा बताती हैं कि वैभव रेखी ने समायरा को शुरुआत से ही हमारे रिश्ते में शामिल कर लिया था. हालांकि समायरा को यह डिसाइड करने की पूरी आजादी थी कि वो दीया मिर्जा के साथ रहना चाहती हैं या नहीं. क्या वो इस तरह की लाइफ जी पाएंगी. हमें फैमिसी के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहती हैं या फिर नहीं.

समायरा ने दी रिश्ते को मंजूरी - Photo Gallery
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समायरा ने दी रिश्ते को मंजूरी

दीया मिर्जा ने आगे कहा कि अगरग समायरा ने शुरुआत में ही मुझे ठुकरा दिया होता या मुझे अंडरस्टैंडिंग में कमी नजर आती है तो मैं इस रिश्ते को उस तरह से आगे नहीं बढ़ाती, जैसे हमने अब बढ़ाया है. समायरा का हमारे रिश्ते को मंजूरी देना एक बेहद अहम फैसला था.

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कभी मां कहकर नहीं पुकारा

कुछ साल पहले दीया मिर्जा ने बताया था कि वैभव रेखी की बेटी समायरा उन्हें मां, मम्मा, मॉम या मदर ऐसा कुछ कभी नहीं कहा. मुझे उम्मीद भी नहीं है कि वो कभी ऐसा कहेंगी, क्योंकि उनकी अपनी मां है. इसलिए वो मुझे दीया कहकर ही बुलाती हैं.

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2021 में की थी शादी

दीया मिर्जा ने साल 2014 में प्रोड्यूसर साहिल संघा संग विवाह के बंधन में बंधी थीं लेकिन कपल 2019 में अलग हो गया. साल 2021 में दीया मिर्जा ने एक प्राइवेट सेरेमनी में वैभव रेखी के साथ दूसरी शादी रचा ली थी. कपल ने उसी साल मई में बेटे अव्यान आजाद रेखी को वेलकम किया.

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