‘वो मना कर देती तो मैं शादी नहीं करती’… सौतेली बेटी संग रिश्ते पर छलका दीया मिर्जा का दर्द, वैभव रेखी संग दूसरी शादी पर खोले हैरान करने वाले राज!

Dia Mirza Step Daughter Revelation: अपनी पर्सनल लाइन को लेकर सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने तलाक के बाद वैभव रेखी संग अपनी सेकंड मैरिज और सौतेली बेटी समायरा के साथ रिश्तों को लेकर खुलकर बात की. हालिया इंटरव्यू में दीया मिर्जा ने अपनी सेकंड मैरिज को लेकर बड़े खुलासे किए और कहा कि सौतेली बेटी ने कभी-भी मां, मम्मा, मॉम नहीं कहा. वैभव रेखी संग दूसरी बार शादी करने से पहले उससे परमिशन ली थी लेकिन इस चीज को लेकर कोई उम्मीद नहीं है. दीया मिर्जा ने इसके पीछे के कारण भी बताए औरक कहा कि वो हमारे साथ ही रहती है.