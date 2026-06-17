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समुद्र के शानदार नजारे से लेकर हनुमान चालीसा की पेंटिंग तक, किसी महल से कम नहीं है सिंगर का आलीशान घर

Dhvani Bhanushali Home Tour: ध्वनि भानुशाली अपने सुपरहिट गानों जैसे ले जा रे, वास्ते और दिलबर से फैंस का दिल जीतने वाली सिंगर काफी शानदार लाइफस्टाइल जीती हैं. ध्वनि का मुंबई में एक आलीशान घर है. उन्होंने पिंकविला लाइफस्टाइल प्लस को अपने घर की एक झलक दिखाई.


By: Shristi S | Published: June 17, 2026 9:49:14 PM IST

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ध्वनि भानुशाली का बेडरूम - Photo Gallery
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ध्वनि भानुशाली का बेडरूम

सिंगर ध्वनि भानुशाली अपने घर को खूबसूरत और शांत बताती हैं. उनका बेडरूम क्रिएटिव आर्टवर्क सजा एक क्लासिक वाइब देता है. उनका यह रौशनदान कमरा काफी आकर्षित है.

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ध्वनि भानुशाली के लिविंग रूम में हनुमान चालीसा की पेंटिंग - Photo Gallery
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ध्वनि भानुशाली के लिविंग रूम में हनुमान चालीसा की पेंटिंग

ध्वनि भानुशाली के लिविंग रूम में एक बड़ी पेंटिंग है जिस पर पूरी हनुमान चालीसा लिखी हुई है; प्रार्थना की ये पंक्तियां खुद उस आर्टवर्क का अहम हिस्सा हैं. उन्हें इस पेंटिंग को देखकर शांति मिलती है.

ध्वनि के लिविंग रूम से दिखता है शानदार नजारा - Photo Gallery
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ध्वनि के लिविंग रूम से दिखता है शानदार नजारा

उनका लिविंग रूम दो हिस्सों में बंटा हुआ है. इसमें एक बड़ी डाइनिंग टेबल है जिस पर 12 लोग बैठ सकते हैं. समुद्र के सामने होने के कारण, घर से मुंबई का शानदार नज़ारा दिखता है. लिविंग रूम में कुछ आरामदायक कोने भी हैं जहां ध्वनि चाय का मज़ा लेती हैं.

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ध्वनि भानुशाली के घर का मंदिर - Photo Gallery
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ध्वनि भानुशाली के घर का मंदिर

ध्वनि भानुशाली के घर में एक छोटा सा म्यूज़िक स्टूडियो भी है एक छोटा सा सेटअप जिसे उन्होंने खुद तैयार किया है, जहां उन्हें समय बिताना, म्यूज़िक की प्रैक्टिस करना और वोकल वार्म-अप करना पसंद है. स्टूडियो के बगल में संगमरमर के काम वाला एक मंदिर (पूजा घर) है.

इंटीरियर काफी खूबसूरत - Photo Gallery
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इंटीरियर काफी खूबसूरत

घर का इंटीरियर बहुत खूबसूरत है. इसमें एक खास थिएटर रूम भी है जहाँ वह और उनकी बहन साथ में फिल्में देखती हैं; यह घर में उनकी पसंदीदा जगहों में से एक है. गैलरी एरिया में परिवार की कई तस्वीरें लगी हैं. ध्वनि के कमरे में राधा-कृष्ण की पेंटिंग है, जिसे वह लकी मानती हैं.

ध्वनि भानुशाली का मॉडर्न किचन - Photo Gallery
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ध्वनि भानुशाली का मॉडर्न किचन

ध्वनि भानुशाली का किचन काफी मॉडर्न है. उनकी बहन, जो एक बेकर हैं, अक्सर यहां खाना बनाती हैं, जिससे ध्वनि को उनके हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाने का मौका मिलता है.

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ध्वनि भानुशाली का डाइनिंग टेबल - Photo Gallery
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ध्वनि भानुशाली का डाइनिंग टेबल

ध्वनि भानुशाली का किचन आलीशान है और इसमें एक छोटी डाइनिंग टेबल भी है जहां वह अपने माता-पिता और बहन के साथ खाना खाती हैं.

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Dhvani Bhanushalihanuman chalisamumbai
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