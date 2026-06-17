समुद्र के शानदार नजारे से लेकर हनुमान चालीसा की पेंटिंग तक, किसी महल से कम नहीं है सिंगर का आलीशान घर

इंटीरियर काफी खूबसूरत

घर का इंटीरियर बहुत खूबसूरत है. इसमें एक खास थिएटर रूम भी है जहाँ वह और उनकी बहन साथ में फिल्में देखती हैं; यह घर में उनकी पसंदीदा जगहों में से एक है. गैलरी एरिया में परिवार की कई तस्वीरें लगी हैं. ध्वनि के कमरे में राधा-कृष्ण की पेंटिंग है, जिसे वह लकी मानती हैं.