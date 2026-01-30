इस वीकेंड OTT पर ट्विस्ट, रोमांस और सस्पेंस का तड़का, इन लेटेस्ट सीरीज-फिल्मों का जमकर लें मजा

Weekend OTT Release: इस वीकेंड OTT पर नई फिल्में और सीरीज आपका मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है. रणवीर सिंह की सुपरहिट फिल्म धुरंधर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. इस वीकेंड आपकों और भी कई मजेदार सीरीज-फिल्मों का ऑप्शन मिलने वाला है. यह सभी Netflix, JioHotstar, Amazon Prime Video जैस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही हैं.