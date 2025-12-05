  • Home>
  • Dhurandhar Review: उधम काट दिया! सिनेमा घरों में आते ही ‘धुरंधर’ को मिली हाई रेटिंग, क्या पैसा वसूल है फिल्म ?

Dhurandhar Review: उधम काट दिया! सिनेमा घरों में आते ही ‘धुरंधर’ को मिली हाई रेटिंग, क्या पैसा वसूल है फिल्म ?

Dhurandhar X Review: लंबे समय से लोग धुरंधर का इंतजार कर रहे थे. वहीं अब ये इंतजार खत्म हो गया. दरअसल, आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है. और ऐसा अनुमान है कि यह फिल्म रणवीर को पिछले चार सालों में सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली है.


By: Heena Khan | Last Updated: December 5, 2025 11:40:12 AM IST

Dhurandhar Review: उधम काट दिया! सिनेमा घरों में आते ही ‘धुरंधर’ को मिली हाई रेटिंग, क्या पैसा वसूल है फिल्म ? - Photo Gallery
1/6

फिल्म को मिल रहे 5 स्टार

इतना ही नहीं परदे पर आते ही धुरंधर ने आग लगा दी है. रिलीज होते ही लोगों ने इस फिल्म को 5 स्टार देने शुरू कर दिए हैं.

Dhurandhar Review: उधम काट दिया! सिनेमा घरों में आते ही ‘धुरंधर’ को मिली हाई रेटिंग, क्या पैसा वसूल है फिल्म ? - Photo Gallery
2/6

क्या बोले फैंस

फैंस ने 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल की भी बहुत तारीफ़ की है. उनकी परफॉर्मेंस ने लोगों का दिल जीत लिया है, और फैंस का कहना है कि यह फिल्म पैसे वसूल है.

dhurandhar - Photo Gallery
3/6

'एकदम पैसा वसूल'

एक यूजर ने फिल्म की भर-भरकर तारीफ़ की और कहा कि ये फिल्म पैसा वसूल है.

Dhurandhar Review: उधम काट दिया! सिनेमा घरों में आते ही ‘धुरंधर’ को मिली हाई रेटिंग, क्या पैसा वसूल है फिल्म ? - Photo Gallery
4/6

ट्विस्ट पर ट्विस्ट

फिल्म को लेकर एक यूजर का कहना है कि इस फिल्म में ट्विस्ट पर ट्विस्ट हैं.

Dhurandhar Review: उधम काट दिया! सिनेमा घरों में आते ही ‘धुरंधर’ को मिली हाई रेटिंग, क्या पैसा वसूल है फिल्म ? - Photo Gallery
5/6

रणवीर का परफॉर्मेंस

इस फिल्म को लेकर एक फैन का बोलना है कि इस फिल्म में रणवीर के परफॉर्मेंस ने गदर मचा दिया है.

Dhurandhar Review: उधम काट दिया! सिनेमा घरों में आते ही ‘धुरंधर’ को मिली हाई रेटिंग, क्या पैसा वसूल है फिल्म ? - Photo Gallery
6/6

माइंड ब्लोइंग

इस फिम्ल को एक फैन ने माइंड ब्लोइंग भी बताया है. अभी तक फिल्म को अच्छा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है.

Dhurandhar Review: उधम काट दिया! सिनेमा घरों में आते ही ‘धुरंधर’ को मिली हाई रेटिंग, क्या पैसा वसूल है फिल्म ? - Photo Gallery

