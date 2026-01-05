  • Home>
  • ‘शरारत’ में मचाया धमाल… 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज, Dhurandhar के गाने ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड!

‘शरारत’ में मचाया धमाल… 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज, Dhurandhar के गाने ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड!

Dhurandhar Songh Shararat on Youtube: रणवीर सिंह के फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. फिल्म को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा हो चुका है. इसका जलवा अभी भी जारी है. फिल्म के साथ-साथ इसके गाने भी अलग धमाल मचा रहे हैं. इसी बीच धुरंधर का ‘शरारत’ सॉन्ग यूट्यूब पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.  


By: Preeti Rajput | Published: January 5, 2026 9:43:15 AM IST

1/7

धुरंधर का कमाल

धुरंधर केवल रणवीर सिंह की फिल्म नहीं है. इस फिल्म के हर किरदार ने पूरी मेहनत के साथ कामयाबी भी हासिल की है. संजय दत्त से लेकर अक्षय खन्ना सभी ने अपना किरदार बखूबी अदा की है. फिल्म को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा हो चुके हैं.

2/7

दुनियाभर में धुरंधर का शोर

इस फिल्म ने दुनियाभर में 1179 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इस धमाकेदार फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. रिलीज के बाद फिल्म हर तरफ छा गई है. सोशल मीडिया से लेकर बॉक्स ऑफिस तक केवल धुरंधर छाई हुई है. वहीं अब धुरंधर ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इस फिल्म की कहानी के साथ गाने भी लोगों पर अपना जादू बिखेरने में कामयाब रहे हैं.

3/7

सोशल मीडिया पर छाया ‘शरारत’

धुरंधर का गाना ‘शरारत’ लोगों को खूब पसंद आया है. इस गाने को आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा पर फिल्माया गया है. यह गाना लोगों के बीच काफी तेजी से पॉपुलर हो गया है कि इसने YouTube पर 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है.

4/7

आयशा ने जाहिर की खुशी

इस कमाल के रिकॉर्ड पर खुशी जाहिर करते हुए आयशा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने गाने को मिले रिस्पॉन्स को बेहद खास बताया है. आयशा खान ने 4 जनवरी को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है.

5/7

आयशा ने शेयर किया वीडियो

आयशा ने कैप्शन में लिखा कि "100 मिलियन व्यूज़!!! थिएटर में दर्शकों से भरे बड़े पर्दे पर खुद को देखना सच में एक शानदार अनुभव था. शरारत के लिए मुझे जितना प्यार मिला है, वह बहुत ज़्यादा है. शरारत देने के लिए धन्यवाद castingchhabra!! ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी बदलते रहो!! तुम भगवान के भेजे हुए हो! और मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद adityadharfilms!! क्या दूरदर्शी इंसान हैं."

6/7

आयशा ने सभी को कहा धन्यावाद

एक्ट्रेस ने आगे लिखा "मैं अपने दर्शकों से वादा करती हूं कि मैं यहां राज करने आई हूं, और कोई मुझे रोक नहीं सकता, और यह घमंड से नहीं, बल्कि उस कड़ी मेहनत से आता है जो मैं अपनी पसंदीदा चीज़ों में करती हूं. मुझे अपनी कला और भगवान पर इतना भरोसा है कि मुझे पता है कि एक दिन मेरे पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए मैंने प्रार्थना की है. खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास ऐसा परिवार है जो हर हाल में मेरा साथ देता है! मेरी रीढ़ की हड्डी. मेरी ताकत.हर सुख-दुख में साथ देने के लिए sarvesh_shashi का खास धन्यवाद. shahabaz khan तुम्हारे होने के लिए धन्यवाद. तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं.शब्द कभी बयान नहीं कर सकते कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो. भगवान करे 2026 हमारे जीवन में अद्भुत चीजें और मुश्किल से सीखे गए सबक लेकर आए. क्योंकि थोड़ी ड्रामा के बिना आयशा खान क्या है."

7/7

धुरंधर 2 कब होगी रिलीज?

यूट्यूब पर शरारत गाने पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. साथ ही इस गाने को 5 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. धुरंधर 2 थिएटर्स में 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है. दर्शकों को धुरंधर 2 का बेसब्री से इंतजार है.

Tags:
Ayesha KhandhurandharDhurandhar 2
