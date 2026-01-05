‘शरारत’ में मचाया धमाल… 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज, Dhurandhar के गाने ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड!

आयशा ने सभी को कहा धन्यावाद

एक्ट्रेस ने आगे लिखा "मैं अपने दर्शकों से वादा करती हूं कि मैं यहां राज करने आई हूं, और कोई मुझे रोक नहीं सकता, और यह घमंड से नहीं, बल्कि उस कड़ी मेहनत से आता है जो मैं अपनी पसंदीदा चीज़ों में करती हूं. मुझे अपनी कला और भगवान पर इतना भरोसा है कि मुझे पता है कि एक दिन मेरे पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए मैंने प्रार्थना की है. खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास ऐसा परिवार है जो हर हाल में मेरा साथ देता है! मेरी रीढ़ की हड्डी. मेरी ताकत.हर सुख-दुख में साथ देने के लिए sarvesh_shashi का खास धन्यवाद. shahabaz khan तुम्हारे होने के लिए धन्यवाद. तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं.शब्द कभी बयान नहीं कर सकते कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो. भगवान करे 2026 हमारे जीवन में अद्भुत चीजें और मुश्किल से सीखे गए सबक लेकर आए. क्योंकि थोड़ी ड्रामा के बिना आयशा खान क्या है."