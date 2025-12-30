Dhurandhar Box Office Day 25: ‘धुरंधर’ ने 25वें दिन बना डाला ये बड़ा रिकॉर्ड, 7000 करोड़ी फिल्मों को दिखाया किनारा; जानें- कलेक्शन

Dhurandhar Box Office Collection: ‘धुरंधर’ के तूफान के आगे जो कोई उसको नुकसान झेलना पड़ा है. फिल्म को रिलीज हुए 26 दिन पूरे हो चुके हैं. 25वें दिन का बॉक्स ऑफिस आंकड़ा भी अब सामने आ चुका है. जिसे देखकर क्लियर हो गया है कि धुरंधर की रफ्तार अब रुकने वाली नहीं है. रणवीर सिंह की फिल्म एक-एक कर बड़े रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा रही है. चौथे सोमवार को इस फिल्म ने 7000 करोड़ी फिल्मों का किनारा दिखा दिया है.