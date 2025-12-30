Dhurandhar Box Office Day 25: ‘धुरंधर’ ने 25वें दिन बना डाला ये बड़ा रिकॉर्ड, 7000 करोड़ी फिल्मों को दिखाया किनारा; जानें- कलेक्शन
Dhurandhar Box Office Collection: ‘धुरंधर’ के तूफान के आगे जो कोई उसको नुकसान झेलना पड़ा है. फिल्म को रिलीज हुए 26 दिन पूरे हो चुके हैं. 25वें दिन का बॉक्स ऑफिस आंकड़ा भी अब सामने आ चुका है. जिसे देखकर क्लियर हो गया है कि धुरंधर की रफ्तार अब रुकने वाली नहीं है. रणवीर सिंह की फिल्म एक-एक कर बड़े रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा रही है. चौथे सोमवार को इस फिल्म ने 7000 करोड़ी फिल्मों का किनारा दिखा दिया है.
धुरंधर की नहीं थम रही रफ्तार
धुरंधर 25 दिनों बाद भी 10 करोड़ से ज्यादा पैसे रोजाना छाप रही है. 25वें दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 10.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. साथ ही फिल्म 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है.
25वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
आदित्य धर के पांचों ‘धुरंधरों’ रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन ने जबरदस्त काम किया है. इन स्टार्स की तारीफ जितनी ज्यादा की जाए, उतना कम है. हालांकि, 25 दिन का कलेक्शन देख लग रहा है कि अभी तो धुरंधर का तूफान जारी है.
नए साल में भी जारी रहेगा तूफान
साल 2026 की शुरुआत में ही एक बड़ी फिल्मों को धो डालेगी. साल 2026 की शुरुआत में एक बड़ी फिल्म रिलीज होने जा रही है. यह धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. धुरंधर के 25वें दिन के कलेक्शन के आगे कई बड़ी-बड़ी फिल्मों को किनारा दिखा रही है.
कितने करोड़ की कमाई हुई?
सैकनिल्क रिपोर्ट के मुताबिक, धुरंधर की आंधी इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है. इस बीत 25वें दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस फिल्म ने 10.50 करोड़ का कारोबार किया है. 25वें दिन फिल्म बाकी दिनों के हिसाब से अच्छा-खासा कलेक्शन किया है. वहीं इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 700 करोड़ के पार हो चुके हैं. अगर धुरंधर को सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बनना है, तो 800 करोड़ कमाकर पुष्पा 2 को पीछे छोड़ना होगा.
फिल्मों का काम तमाम किया
25वें दिन हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में अब धुरंधर तीसरे नंबर पर आ गई है. पहले और दूसरे नंबर पर ‘स्त्री 2’ और ‘पुष्पा 2' शामिल हैं. 25वें दिन श्रद्धा कपूर की फिल्म ने हिंदी में 11 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं पुष्पा 2 ने 12.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
धुरंधर ने रचा इतिहास
इस फिल्म ने फिर भी इतिहास रच दिया है. दरअसल ये फिल्म 25वें दिन 700 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है. फिल्म के गाने से लेकर स्टार्स की दमदार एक्टिंग लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई है.