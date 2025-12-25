Dhurandhar Worldwide Collection: ‘धुरंधर’ ने बनाया शानदार रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही; 1000 करोड़ कमाने के करीब पहुंची फिल्म

आगे की चुनौती और क्रिसमस मुकाबला

हालांकि ‘धुरंधर’ को रिलीज़ के बाद शुरुआती दो हफ्तों तक कोई बड़ी टक्कर नहीं मिली, लेकिन अब बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला बढ़ने वाला है. ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ के बाद, क्रिसमस के मौके पर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ रिलीज़ होने जा रही है. इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझानों के मुताबिक पहले दिन के लिए इसका नेट एडवांस कलेक्शन करीब 61 लाख रुपये है. ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ‘धुरंधर’ इस नई चुनौती के बीच अपनी पकड़ कितनी मजबूत बनाए रखती है.