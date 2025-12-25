Dhurandhar Worldwide Collection: ‘धुरंधर’ ने बनाया शानदार रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही; 1000 करोड़ कमाने के करीब पहुंची फिल्म
‘Dhurandhar’ box office collection Day 18: आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर जिसमें रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं, ने अपने तीसरे सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर पहली बार बड़ी गिरावट दर्ज की. रिलीज़ के बाद यह पहला मौका था जब फिल्म की एक दिन की कमाई 20 करोड़ रुपये से नीचे आ गई. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने इस दिन लगभग 16.5 करोड़ रुपये की कमाई की. यह गिरावट करीब 57 प्रतिशत की रही, जो अब तक की सबसे बड़ी और सबसे कम सिंगल-डे कमाई मानी जा रही है.
शानदार तीसरा वीकेंड, फिर सोमवार को झटका
तीसरे हफ्ते के वीकेंड तक फिल्म की रफ्तार काफी मजबूत बनी हुई थी. शुक्रवार को फिल्म ने लगभग 22.5 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद शनिवार को कमाई बढ़कर करीब 34.25 करोड़ रुपये हो गई और रविवार को यह आंकड़ा लगभग 38.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. इस तरह तीसरे वीकेंड में फिल्म ने कुल मिलाकर करीब 95.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. लेकिन सोमवार को दर्शकों की संख्या कम होने से कमाई में तेज गिरावट देखने को मिली.
ऑक्यूपेंसी और दर्शकों की मौजूदगी
सोमवार को ‘धुरंधर’ की कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी लगभग 28.76 प्रतिशत रही. इसका मतलब यह है कि थिएटरों में सीटें पूरी तरह नहीं भरी थीं, लेकिन शाम और रात के शो में दर्शकों की संख्या अपेक्षाकृत बेहतर रही. वीकडेज़ में आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि कामकाजी दर्शकों की वजह से कलेक्शन कम हो जाता है, और ‘धुरंधर’ के साथ भी यही ट्रेंड नजर आया.
हॉलीवुड फिल्म को पीछे छोड़ा
भले ही ‘धुरंधर’ की कमाई में गिरावट आई हो, लेकिन फिर भी इसने नई हॉलीवुड रिलीज़ ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ को आसानी से पीछे छोड़ दिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ ने भारत में सिर्फ करीब 8.5 करोड़ रुपये की कमाई की, जो ‘धुरंधर’ से लगभग 50 प्रतिशत कम है. जिस फिल्म से बड़ी उम्मीदें थीं, वह अब तक लगभग 75 करोड़ रुपये के आंकड़े तक ही पहुंच पाई है.
भारत में कुल कमाई का आंकड़ा
तीसरे हफ्ते में गिरावट के बावजूद, ‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस सफर अब भी शानदार कहा जा सकता है. अब तक फिल्म ने भारत में लगभग 572.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. इसके साथ ही भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर करीब 686.25 करोड़ रुपये हो चुका है. यह उपलब्धि इसे रणवीर सिंह के करियर की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना देती है.
वर्ल्डवाइड और ओवरसीज़ में रिकॉर्ड
फिल्म ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी शानदार प्रदर्शन किया है. दुनियाभर में ‘धुरंधर’ का ग्रॉस कलेक्शन 872.25 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच चुका है. इसके साथ ही यह 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. इसने ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ को पीछे छोड़ दिया, जिसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 852 करोड़ रुपये था. विदेशों में भी फिल्म ने लगभग 186 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है और यह आंकड़ा 200 करोड़ की ओर बढ़ रहा है.
आगे की चुनौती और क्रिसमस मुकाबला
हालांकि ‘धुरंधर’ को रिलीज़ के बाद शुरुआती दो हफ्तों तक कोई बड़ी टक्कर नहीं मिली, लेकिन अब बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला बढ़ने वाला है. ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ के बाद, क्रिसमस के मौके पर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ रिलीज़ होने जा रही है. इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझानों के मुताबिक पहले दिन के लिए इसका नेट एडवांस कलेक्शन करीब 61 लाख रुपये है. ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ‘धुरंधर’ इस नई चुनौती के बीच अपनी पकड़ कितनी मजबूत बनाए रखती है.