  • Home>
  • Gallery»
  • Dhurandhar Box Office Collection : बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की दहाड़, थमने का नाम नहीं ले रहा क्रेज; 800 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म

Dhurandhar Box Office Collection : बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की दहाड़, थमने का नाम नहीं ले रहा क्रेज; 800 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म

Dhurandhar Worldwide Box Office Collection Day 16: बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर’ का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. यह फिल्म 500 करोड़ के कल्ब में शामिल हो चुकी है. अब यह फिल्म  दुनिया भर में 800 करोड़ रुपये के क्लब में धूम मचाने के लिए तैयार है. 


By: Preeti Rajput | Published: December 22, 2025 9:13:00 AM IST

Follow us on
Google News
Dhurandhar Box Office Collection : बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की दहाड़, थमने का नाम नहीं ले रहा क्रेज; 800 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म - Photo Gallery
1/7

धुरंधर का तहलका जारी

बॉलीवुड फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाल कर रही है. जेम्स कैमरन की अवतार फायर एंड ऐश जैसी जबरदस्त फिल्म के रिलीज के बाद भी फिल्म की कमाई पर किसी तरह का कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है. धुरंधर अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है.

You Might Be Interested In
dhurandhar movie rahul gandhi - Photo Gallery
2/7

रविवार को कैसी रही फिल्म की कमाई

सैकनिल्क के अनुसार, धुरंधर ने रविवार रात 9 बजे तक लगभग 36.47 करोड़ रुपये कमाए हैं. रणवीर सिंह की इस फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन फिलहाल 553.72 करोड़ रुपये है.

dhurandhar - Photo Gallery
3/7

तीसरे शनिवार का कलेक्शन

फिल्म ने तीसरे शनिवार को लगभग 33.5 करोड़ रुपये कमाए और इसका कुल भारत नेट कलेक्शन 516.5 करोड़ रुपये हो गया. धुरंधर पहले शनिवार को छावा (22 करोड़ रुपये) और पुष्पा 2 (20 करोड़ रुपये) को भी पीछे छोड़ दिया है.

You Might Be Interested In
Dhurandhar Box Office Collection : बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की दहाड़, थमने का नाम नहीं ले रहा क्रेज; 800 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म - Photo Gallery
4/7

फिल्म ने शुक्रवार को कितनी की कमाई?

रणवीर सिंह की फिल्म ने शुक्रवार को 22.50 करोड़ रुपये कमाए. यह दिन की सबसे कम कमाई है. 16वें दिन की बॉक्स ऑफिस कमाई के साथ, धुरंधर अब भारत में 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई है.

Dhurandhar Box Office Collection : बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की दहाड़, थमने का नाम नहीं ले रहा क्रेज; 800 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म - Photo Gallery
5/7

दुनिया भर में दूसरे वीकेंड का कलेक्शन

धुरंधर दूसरे वीकेंड में दुनिया भर की टॉप 5 फिल्मों में शामिल हो गई. इसको इसका अंतरराष्ट्रीय ग्रॉस $18 मिलियन है, जिससे शुक्रवार तक इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस 750 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया है.

Dhurandhar Box Office Collection : बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की दहाड़, थमने का नाम नहीं ले रहा क्रेज; 800 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म - Photo Gallery
6/7

आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर फिल्म

आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह हमजा का रोल निभा रहे हैं, जो ISI के खतरनाक प्लान को अंदर से नाकाम करने के लिए कराची की क्राइम की दुनिया में घुसपैठ करता है. फिल्म में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और आर माधवन भी हैं.

You Might Be Interested In
Dhurandhar Box Office Collection : बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की दहाड़, थमने का नाम नहीं ले रहा क्रेज; 800 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म - Photo Gallery
7/7

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी हमजा अली मजारी पर आधारित है, जिसका बाद में पता चलता है कि वह जसकिरत सिंह रंगी है, जो पाकिस्तान के लयारी में रहमान डकैत के नेतृत्व वाले बलूच गैंग में घुसपैठ करने के लिए भेजा गया एक अंडरकवर एजेंट है. फिल्म की बड़ी सफलता के बाद, मेकर्स ने पहले ही सीक्वल की घोषणा कर दी है, जो 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

Tags:
dhurandhardhurandhar collectionranveer singh
Dhurandhar Box Office Collection : बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की दहाड़, थमने का नाम नहीं ले रहा क्रेज; 800 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dhurandhar Box Office Collection : बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की दहाड़, थमने का नाम नहीं ले रहा क्रेज; 800 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म - Photo Gallery
Dhurandhar Box Office Collection : बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की दहाड़, थमने का नाम नहीं ले रहा क्रेज; 800 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म - Photo Gallery
Dhurandhar Box Office Collection : बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की दहाड़, थमने का नाम नहीं ले रहा क्रेज; 800 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म - Photo Gallery
Dhurandhar Box Office Collection : बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की दहाड़, थमने का नाम नहीं ले रहा क्रेज; 800 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म - Photo Gallery