‘धुरंधर 3’ से आउट हुए संजय दत्त और अर्जुन रामपाल! रणवीर सिंह की फिल्म में बड़ा बदलाव; मेकर्स ने लिया फैसला

Dhurandhar : The Revenge: बॉलीवुड के पावरहाउस रणवीर सिंह के स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. अदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म इतनी ज्यादा खतरनाक है कि मिशन पूरा करने के कारण कई बड़े चेहरे को अब कहानी से बाहर कर दिया है. फैंस अब धुरंधर 3 का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इस फिल्म के तीसरे पार्ट में आपको कई बड़े चेहरे नजर नहीं आने वाले हैं. जिन्होंने पहले दो पार्ट में धमाल मचाया था.