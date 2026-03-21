Dhurandhar 2 Cast Fees: रणवीर सिंह से लेकर सारा अर्जुन तक धुरंधर 2 की स्टारकास्ट की कितनी है फीस?
Dhurandhar 2 Cast Fees: धुरंधर 2 की कास्ट और उनके फीस की खबरें चर्चा में हैं। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर माधवन और रणवीर सिंह जैसे स्टार्स मेन भूमिकाओं में हैं. हर एक्टर्स की फीस करोड़ों में बताई जा रही है.
अर्जुन रामपाल का किरदार और फीस
धुरंधर 2 में अर्जुन रामपाल ने इलियास कश्मीरी की भूमिका निभाई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपये की फीस मिली है. उनकी भूमिका को दर्शकों ने पहले भी पसंद किया था, इसलिए उनकी वापसी की खबरें रोमांचक हैं.
सारा अर्जुन की भूमिका और फीस
सारा अर्जुन इस फिल्म में यलीना जमाली के किरदार में नजर आई हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म के लिए उन्हें भी 1 करोड़ रुपये की फीस मिली है. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और किरदार की अहमियत फिल्म की कहानी में महत्वपूर्ण है.
संजय दत्त का किरदार और फीस
धुरंधर 2 में संजय दत्त ने चौधरी असलम का किरदार निभाया है. फिल्म के लिए उन्हें 10 करोड़ रुपये की फीस मिली है. उनका अनुभव और दमदार अभिनय फिल्म के एक्शन और ड्रामेटिक हिस्से को मजबूती देता है.
आर माधवन का किरदार और फीस
आर माधवन इस फिल्म में अजय सान्याल का रोल निभा रहे हैं. उनकी फीस 9 करोड़ रुपये बताई जा रही है. माधवन की एक्टिंग और किरदार की गहराई फिल्म की कहानी में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है.
रणवीर सिंह की भूमिका और फीस
रणवीर सिंह ने धुरंधर 2 में हमजा अली और जसकीरत सिंह रंगी के रोल निभाए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म के लिए उन्हें 50 करोड़ रुपये की फीस मिली है. उनकी शानदार परफॉर्मेंस को लेकर दर्शकों में उत्साह है.
फिल्म की स्टार कास्ट का महत्व
धुरंधर 2 की कास्ट में हर एक्टर का किरदार कहानी को आगे बढ़ाने में अहम है. स्टार्स की फीस और उनकी भूमिका दर्शकों के लिए फिल्म की अपेक्षाओं को और बढ़ा देती है.
फीस और बजट का प्रभाव
फिल्म के स्टार्स की फीस करोड़ों में होने की वजह से ये स्पष्ट है कि धुरंधर 2 का बजट काफी बड़ा है. इस तरह की उच्च फीस फिल्म इंडस्ट्री में स्टार पावर और व्यावसायिक महत्व को दर्शाती है.