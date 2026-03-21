Dhurandhar 2 Cast Fees: रणवीर सिंह से लेकर सारा अर्जुन तक धुरंधर 2 की स्टारकास्ट की कितनी है फीस?

Dhurandhar 2 Cast Fees: धुरंधर 2 की कास्ट और उनके फीस की खबरें चर्चा में हैं। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर माधवन और रणवीर सिंह जैसे स्टार्स मेन भूमिकाओं में हैं. हर एक्टर्स की फीस करोड़ों में बताई जा रही है.