कितनी घंटे की है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2? OTT रिलीज से लेकर कैमियो स्टार्स तक; यहां देखें पूरी जानकारी

कौन-कौन निभाएगा कैमियो?

धुरंधर 2 को लेकर अफवाह है कि फिल्म में यामी गौतम कैमियो करती हुई नजर आ सकती है. उनका एक अस्पताल सीन फिल्म में दिखाया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये भूमिका फिल्म को आदित्य धर द्वारा निर्देशित एक अन्य प्रोजेक्ट यूआरआई: द सर्जिकल स्ट्राइक से जोड़ सकती है. जिसमें जसकिरत सिंह रंगी का नाम इस्तेमाल हुआ था.