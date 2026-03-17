कितनी घंटे की है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2? OTT रिलीज से लेकर कैमियो स्टार्स तक; यहां देखें पूरी जानकारी
Dhurandhar 2: रणवीर सिंह के फिल्म ‘धुरंधर 2’ बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए एकदम तैयार है. इस फिल्म का 18 मार्च की शाम को पेड़ प्रीव्यू भी होने जा रहा है. जिसकी एडवांस बुकिंग भी शुरु हो चुकी है. 19 मार्च को यह फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी.
धुरंधर 2 का जबरदस्त क्रेज
फिल्म धुरंधर 2 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. रणवीर सिंह की इस फिल्म का इंतजार लोगों को काफी से हैं. फिल्म को देखने के लिए फैन्स पेड प्रीव्यू शो के टिकट भी ऊंचे दाम में खरीद रहे हैं.
धुरंधर 2 का रनटाइम
धुरंधर 2 के रनटाइम को लेकर भी जानकारी सामने आ चुकी है. खबरों के मुताबिक, यह फिल्म 3.55 घंटे की है. इसे सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक माना जा रहा है. फिल्म को सेंसर बोर्ड ने इसे 'ए'(केवल वयस्कों के लिए) सर्टिफिकेट दिया है. जिसमें भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है.
धुरंधर द रिवेंज की कहानी
धुरंधर द रिवेंज की कहानी रणवीर सिंह के किरदार जसकिरत सिंह रंगी के सफर हो आगे लेकर जाएगी. जो पाकिस्तान में हमजा अली मजारी बनकर कहर बसाता है. पहली फिल्म में गैंगस्टर रहमान डकैत को खत्म करने के बाद,अब हमजा कराची के अंडरवर्ल्ड में अपनी पकड़ मजबूत करेगा और उसे "शेर-ए-बलूच" की उपाधि मिलेगी.
कौन-कौन निभाएगा कैमियो?
धुरंधर 2 को लेकर अफवाह है कि फिल्म में यामी गौतम कैमियो करती हुई नजर आ सकती है. उनका एक अस्पताल सीन फिल्म में दिखाया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये भूमिका फिल्म को आदित्य धर द्वारा निर्देशित एक अन्य प्रोजेक्ट यूआरआई: द सर्जिकल स्ट्राइक से जोड़ सकती है. जिसमें जसकिरत सिंह रंगी का नाम इस्तेमाल हुआ था.
किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म?
फिल्म धुरंधर 2 सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इसे ओटीटी जियोहॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा. बता दें कि पहले पार्ट को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अप्रैल लास्ट में यह फिल्म ओटीटी पर आ जाएगी.
धुरंधर 2 की स्टार कास्ट
धुरंधर 2 में ज्यादातर स्टार कास्ट वही नजर आएंगी जो पहले पार्ट में थी. फिल्म में रणवीर सिंह जसकिरत/हमजा डबल रोल निभाते हुए नजर आएंगे. संजय दत्त एसपी चौधरी असलम के रुप में वापस दिखेंगे. आर माधवन, अर्जुन रामपाल भी वही भूमिका निभाते नजर आएंगे.
कितनी भाषाओं में रिलीज होगी धुरंधर 2?
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सहित कई भाषाओं में एक साथ रिलीज किया जाएगा. बता दें कि दोनों फिल्म यानी धुरंधर और धुरंधर 2 का बजट 475 करोड़ है.