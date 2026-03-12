Dhurandhar 2: पहली मुलाकात में मांगी रणवीर से चड्डी! धुरंधर से पहले हमजा और आलम का 10 साल पुराना वीडियो वायरल

Dhurandhar 2: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर के रिलीज़ होने के बाद, अक्षय खन्ना रातों-रात सेंसेशन बन गए, जबकि रणवीर सिंह उर्फ ​​हमज़ा ने अपनी परफॉर्मेंस और ट्रांसफॉर्मेशन से फैंस को हैरान कर दिया. लेकिन टीम में एक और किरदार था जिसने अपनी वर्सेटिलिटी से सबको हैरान कर दिया – गौरव गेरा, जिन्होंने ल्यारी में जूस की दुकान के मालिक आलम भाई का रोल किया था, जिन्हें बाद में हमज़ा के हैंडलर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया. उन्हें पहचानना मुश्किल था! खैर, जैसा कि हम धुरंधर: द रिवेंज में आलम भाई और हमज़ा के रीयूनियन और ल्यारी के किंग के तौर पर उनके आगे बढ़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, चलिए रणवीर और गौरव की पहली मुलाकात को फिर से देखते हैं, आदित्य की फिल्म के लिए जासूस बनने से बहुत पहले.