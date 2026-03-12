  • Home>
Dhurandhar 2: पहली मुलाकात में मांगी रणवीर से चड्डी! धुरंधर से पहले हमजा और आलम का 10 साल पुराना वीडियो वायरल

Dhurandhar 2: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर के रिलीज़ होने के बाद, अक्षय खन्ना रातों-रात सेंसेशन बन गए, जबकि रणवीर सिंह उर्फ ​​हमज़ा ने अपनी परफॉर्मेंस और ट्रांसफॉर्मेशन से फैंस को हैरान कर दिया. लेकिन टीम में एक और किरदार था जिसने अपनी वर्सेटिलिटी से सबको हैरान कर दिया – गौरव गेरा, जिन्होंने ल्यारी में जूस की दुकान के मालिक आलम भाई का रोल किया था, जिन्हें बाद में हमज़ा के हैंडलर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया. उन्हें पहचानना मुश्किल था! खैर, जैसा कि हम धुरंधर: द रिवेंज में आलम भाई और हमज़ा के रीयूनियन और ल्यारी के किंग के तौर पर उनके आगे बढ़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, चलिए रणवीर और गौरव की पहली मुलाकात को फिर से देखते हैं, आदित्य की फिल्म के लिए जासूस बनने से बहुत पहले.


By: Heena Khan | Published: March 12, 2026 11:24:24 AM IST

फिल्म में निभाया अहम रोल

धुरंधर में, ल्यारी पहुंचने पर, अंडरकवर एजेंट हमज़ा के तौर पर रणवीर सिंह, मोहम्मद आलम (गौरव गेरा का रोल) से उनकी जूस की दुकान पर मिलते हैं. हमज़ा आलम भाई से काम मांगता है लेकिन उसे निकाल दिया जाता है. बाद में, वो अंडरकवर साथ काम करते हैं. फिल्म में आलम भाई और हमज़ा की यह पहली मुलाकात थी.

10 साल पहले हुई थी मुलाकात

लेकिन रणवीर और गौरव की असल ज़िंदगी में पहली मुलाकात दस साल पहले, 2015 में हुई थी. उस समय, एक पसंदीदा एक्टर होने के अलावा, गौरव अपने शॉपकीपर और छुटकी स्किट की वजह से इंटरनेट सेंसेशन थे.

पहली मुलाकात का वीडियो वायरल

अपनी पहली मुलाकात में, रणवीर और गौरव ने एक ऐसा ही वायरल वीडियो मज़ेदार तरीके से बनाया, जिसमें गौरव दुकानदार रणवीर की दुकान पर छुटकी बनकर पहुंचे थे.

रणवीर से मांगी थी चड्डी

वीडियो की शुरुआत गौरव के दुकानदार को बुलाने से हुई, और रणवीर ने जवाब दिया, “हां जी बहन जी?” गौरव ने ‘इनर गारमेंट, इनर वियर, अंडरगारमेंट’ के बारे में पूछना शुरू किया. जब रणवीर समझ नहीं पाए, तो गुस्साए गौरव ने बॉलीवुड के इस हार्टथ्रोब को यह कहकर चौंका दिया, “चड्ढी चाहिए.”

फिर धुरंधर में दिखे साथ

10 साल बाद, उन्होंने धुरंधर में स्क्रीन शेयर की, इस बार पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट और उसके हैंडलर के रूप में.

फैंस का रिएक्शन

रणवीर और गौरव के दुकानदार और छुटकी के रूप में फिर से सामने आए वीडियो में, एक फैन ने हंसते हुए कहा, “वे वहां भी जासूस थे,” जबकि एक और मज़ेदार कमेंट में लिखा था, “यह दूसरे देशों में उनके मिशन से है.” एक फैन ने यह भी मज़ाक किया, “धुरंधर शूट डे 1.”

