Aditya Dhar: धुरंधर ने बना दिया आदित्य धर को बादशाह! 3000 करोड़ के मालिक बनेंगे फिल्मेकर, इन 3  फिल्मों ने बदल दी किस्मत

Dhurandhar 2 Box Office Collection: जैसा की आप सभी जानते हैं कि धुरंधर ने पूरे भारत में धूम मचाई हुई है. सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इस फिल्म के बेहतरीन गानों ने पाकिस्तान की जनता को अपना दीवाना बना लिया है. वहीं धुरंधर फिल्म ने डायरेक्टर आदित्य धर की किस्मत खोल दी है, बता दें कि फिल्ममेकर आदित्य धर ने बहुत कम समय में एक शानदार जीत हासिल की है; उन्होंने सिर्फ तीन फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफलता पाई है.अपनी छोटी लेकिन असरदार फिल्मोग्राफी के साथ, आदित्य धर ने खुद को भारतीय सिनेमा के सबसे भरोसेमंद निर्देशकों में से एक के तौर पर तेज़ी से स्थापित किया है.