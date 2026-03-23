Aditya Dhar: धुरंधर ने बना दिया आदित्य धर को बादशाह! 3000 करोड़ के मालिक बनेंगे फिल्मेकर, इन 3  फिल्मों ने बदल दी किस्मत

Aditya Dhar: धुरंधर ने बना दिया आदित्य धर को बादशाह! 3000 करोड़ के मालिक बनेंगे फिल्मेकर, इन 3 फिल्मों ने बदल दी किस्मत
Dhurandhar 2 Box Office Collection: जैसा की आप सभी जानते हैं कि धुरंधर ने पूरे भारत में धूम मचाई हुई है. सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इस फिल्म के बेहतरीन गानों ने पाकिस्तान की जनता को अपना दीवाना बना लिया है. वहीं धुरंधर फिल्म ने डायरेक्टर आदित्य धर की किस्मत खोल दी है, बता दें कि फिल्ममेकर आदित्य धर ने बहुत कम समय में एक शानदार जीत हासिल की है; उन्होंने सिर्फ तीन फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफलता पाई है.अपनी छोटी लेकिन असरदार फिल्मोग्राफी के साथ, आदित्य धर ने खुद को भारतीय सिनेमा के सबसे भरोसेमंद निर्देशकों में से एक के तौर पर तेज़ी से स्थापित किया है.
धर की इस फिल्म ने मचाया था धमाल
उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म, 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' ने दुनिया भर में 335.99 करोड़ रुपये की शानदार कमाई करके उनके करियर की नींव रखी. इस फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों के दिलों को छुआ, बल्कि एक ऐसे कहानीकार के तौर पर धर की साख को भी मज़बूत किया जो देशभक्ति को रोमांचक कहानियों के साथ बखूबी पेश कर सकते हैं.
धुरंधर ने खोली किस्मत
इसके बाद, आदित्य ने 'धुरंधर' के साथ सफलता का पैमाना और भी ऊंचा कर दिया, जो एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी, 1354.84 करोड़ रुपये की ज़बरदस्त कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई.
बेहतरीन है धर की परख
इसकी सफलता ने एक ऐसे निर्देशक के तौर पर आदित्य धर की स्थिति को और भी मज़बूत किया, जो बड़े पैमाने पर कहानी कहने की कला और दर्शकों की पसंद को अच्छी तरह समझते हैं.
धुरंधर 2 ने 3 दिन में किया कमाल
अब, उनकी हालिया रिलीज़, 'धुरंधर 2', भी जीत का सिलसिला जारी रखे हुए है. सिर्फ तीन दिनों में, इस फिल्म ने दुनिया भर में 523.64 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर ली है, जो आगे भी इसकी ज़बरदस्त सफलता का संकेत है.
कैसी है धुरंधर 2
बता दें कि ज़बरदस्त चर्चा और दर्शकों से मिली बेहतरीन प्रतिक्रिया के दम पर, उम्मीद है कि यह सीक्वल आने वाले हफ्तों में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा.
सभी फिल्मों की कमाई
उनकी सभी फिल्मों की कुल कमाई अब दुनिया भर में 2214.47 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, और आदित्य अब 3000 करोड़ रुपये के प्रतिष्ठित आंकड़े के और करीब पहुंच रहे हैं. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अकेले 'धुरंधर 2' में ही 2000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की क्षमता है, जो उन्हें इस ऐतिहासिक आंकड़े से काफी आगे ले जाएगी.