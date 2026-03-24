Dhurandhar 2 BO Day 5: नहीं थम रही ‘धुरंधर 2’ की रफ्तार, पहले मंडे टेस्ट में भी की जबरदस्त कमाई; 500 करोड़ का आंकड़ा पार
Dhurandhar 2 Box Office Day 5: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. यह फिल्म बाकी बॉलीवुड फिल्मों की रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई है. फिल्म को रिलीज हुए महज पांच दिन हुए हैं, लेकिन फिल्म ने इतना कलेक्शन कर डाला है कि आंकड़े देख मेकर्स हैरान रह गए है. चलिए जानते हैं कि धुरंधर द रिवेंज ने बड़े पर्दे पर कितनी कमाई की है?
19 मार्च को रिलीज हुई फिल्म
आदित्य धर द्वारा निर्देशित और रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' को ईद, उगादी और गुड़ी पड़वा के खास मौके पर रिलीज कई गई. जिसका फिल्म को खूब फायदा भी मिला है.
पेड प्रीव्यू में शानदार कलेक्शन
‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ ने पेड प्रीव्यू में ही 43 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन भी जबरदस्त कमाई की है.
धुरंधर 2 का ओपनिंग डे कलेक्शन
फिल्म 'धुरंधर 2' बड़े पर्दे पर 19 मार्च को रिलीज की गई. आदित्य धर और रणवीर सिंह की फिल्म ने पहले दिन 102.55 करोड़ रुपये की कमाई कर सक्सेस एक नया रिकॉर्ड बनाया.
सोमवार को कैसा रहा प्रदर्शन?
शुक्रवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट भी आई, लेकिन कलेक्शन काफी शानदार रहा. फिल्म ने कलेक्शन 80.72 करोड़ रुपये रहा और वीकेंड में इसने तेजी से कमबैक किया. शनिवार को 113 करोड़ रुपये और रविवार को 114.85 करोड़ रुपये कमाई कर फिल्म ने रिकॉर्ड बनाया.
धुरंधर 2 का कुल कलेक्शन
सैकनिल्क के आंकडों के मुताबिक रिलीज के पांचवें दिन फिल्म ने 43.1% ऑक्यूपेंसी के साथ 65 करोड़ की कमाई की. जिसमें अकेले हिंदी वर्जन से 60 करोड़ की कमाई की है. ‘धुरंधर 2’ का 5 दिनों का टोटल कलेक्शन 519.12 करोड़ रुपये हो गया है.
पांचवें दिन फिल्म का शानदार कलेक्शन
'धुरंधर: द रिवेंज' हर रोज कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है. रिलीज के पांचवें दिन सभी भाषाओं में 65 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ फिल्म ने मंडे टेस्ट में टॉप किया और सबसे ज्यादा कमाई करने फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम किया.
'धुरंधर 2' ने इन फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने सलमान खान की टाइगर 3 से लेकर शाहरुख खान की जवान का रिकॉर्ड चंद दिनों में तोड़ दिया है.