Dhurandhar 2 BO Day 5: नहीं थम रही ‘धुरंधर 2’ की रफ्तार, पहले मंडे टेस्ट में भी की जबरदस्त कमाई; 500 करोड़ का आंकड़ा पार

Dhurandhar 2 Box Office Day 5: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. यह फिल्म बाकी बॉलीवुड फिल्मों की रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई है. फिल्म को रिलीज हुए महज पांच दिन हुए हैं, लेकिन फिल्म ने इतना कलेक्शन कर डाला है कि आंकड़े देख मेकर्स हैरान रह गए है. चलिए जानते हैं कि धुरंधर द रिवेंज ने बड़े पर्दे पर कितनी कमाई की है?