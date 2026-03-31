वीक डेज पर धीमी हुई धुरंधर 2 की रफ्तार! फिर भी कमाई पर नहीं पड़ा कोई असर; जानें कैसे
Dhurandhar 2 box office collection: धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. आदित्य धर की इस फिल्म ने 13 दिनों में 892.82 करोड़ रुपये कमा लिए हैं और 900 करोड़ क्लब के करीब है. ओपनिंग 145.55 करोड़ रही. वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,392.23 करोड़ पहुंच चुका है, जबकि वीकडेज में भी फिल्म मजबूत बनी हुई है.
बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘धुरंधर 2’
धुरंधर 2 इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है. आदित्य धर की इस फिल्म ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 900 करोड़ क्लब के बेहद करीब पहुंच चुकी है.
धमाकेदार ओपनिंग
फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन 145.55 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की थी, जो इसे साल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में शामिल करती है.
पहले हफ्ते का जलवा
पहले सप्ताह में ही फिल्म ने 674.17 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. यह आंकड़ा दर्शाता है कि फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला.
वीकेंड पर तेज रफ्तार
दूसरे वीकेंड पर भी फिल्म की कमाई में जोरदार उछाल देखने को मिला. नौवें दिन 41.75 करोड़, दसवें दिन 62.85 करोड़ और ग्यारहवें दिन 68.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन दर्ज किया गया.
वीकडेज में हल्की गिरावट
सोमवार से फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट देखी गई. 12वें दिन फिल्म ने 25.30 करोड़ रुपये कमाए, जो वीकेंड के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन फिर भी मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है.
13वें दिन की कमाई
रिलीज के 13वें दिन मंगलवार को फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 14.44 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. अंतिम आंकड़े आने तक इसमें और इजाफा संभव है.
कुल कलेक्शन 900 करोड़ के करीब
फिल्म का कुल भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब तक 892.82 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. इस रफ्तार से यह जल्द ही 900 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है.
वर्ल्डवाइड भी धमाल
सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में भी फिल्म शानदार कमाई कर रही है. इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,392.23 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जो इसकी ग्लोबल सफलता को दर्शाता है.