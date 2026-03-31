वीक डेज पर धीमी हुई धुरंधर 2 की रफ्तार! फिर भी कमाई पर नहीं पड़ा कोई असर; जानें कैसे

Dhurandhar 2 box office collection: धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. आदित्य धर की इस फिल्म ने 13 दिनों में 892.82 करोड़ रुपये कमा लिए हैं और 900 करोड़ क्लब के करीब है. ओपनिंग 145.55 करोड़ रही. वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,392.23 करोड़ पहुंच चुका है, जबकि वीकडेज में भी फिल्म मजबूत बनी हुई है.