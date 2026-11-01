बंसी बजाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, धनुष चलाना खेल नहीं! राम और कृष्ण की तुलना में विवादों में घिरे धीरेंद्र शास्त्री

हमारे वाले का नाम भी सीधा- धीरेंद्र शास्त्री

धीरेंद्र शास्त्री ने आगे भगवान राम और श्रीकृष्ण के नाम, चलने के तरीके और उनके धाम की भी तुलना की. उन्होंने कहा हमारे वाले तो खड़े भी होते हैं तो एकदम सीधे. हमारे वाले का नाम भी सीधा. तुम्हारे वाले का... हमारे वाले का नाम भी सीधा, हमारे वाले का चलना भी सीधा, हमारे वाले दिखते भी सीधे. तुम्हारे वालों का नाम भी टेढ़ा, चलते भी टेढ़े, खड़े भी टेढ़े होते हैं. हमारे वालों का धाम भी सीधा... अयोध्या! तुम्हारे वाले का... वृन्दावन!