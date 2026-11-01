बंसी बजाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, धनुष चलाना खेल नहीं! राम और कृष्ण की तुलना में विवादों में घिरे धीरेंद्र शास्त्री
Dhirendra Shastri Controversial Statement: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. भागवत कथा के दौरान उन्होंने भगवान राम और श्रीकृष्ण की तुलना करते हुए कुछ ऐसी बातें कह दीं, जिन पर विवाद शुरू हो गया. उनके बयान को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण का अपमान किया है. ऐसे में चलिए जानें कि उन्होंने कथा के दौरान क्या बोल दिया.
हमारे राम तो खड़े भी सीधे होते हैं- धीरेंद्र शास्त्री
वायरल वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री भगवान राम और श्रीकृष्ण की मुद्रा की तुलना करते सुनाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा, तुम्हारे वाले तो एक भी फोटो देख लो तुम अपने वाले ठाकुर जी की. एक भी फोटो. बैठे हैं ऐसे तो ऐसे... कहीं ऐसे... और तुम्हारे वाले तो खड़े भी होते हैं तो तीन जगह से टेढ़े. पांव के ऊपर पांव, कमर कहीं लटकाए, खपड़िया ऐंसी करें, ऐंसी खपड़िया करें, फिर बंसी हो जाए, ऐसे टेढ़े करके.
हमारे वाले का नाम भी सीधा- धीरेंद्र शास्त्री
धीरेंद्र शास्त्री ने आगे भगवान राम और श्रीकृष्ण के नाम, चलने के तरीके और उनके धाम की भी तुलना की. उन्होंने कहा हमारे वाले तो खड़े भी होते हैं तो एकदम सीधे. हमारे वाले का नाम भी सीधा. तुम्हारे वाले का... हमारे वाले का नाम भी सीधा, हमारे वाले का चलना भी सीधा, हमारे वाले दिखते भी सीधे. तुम्हारे वालों का नाम भी टेढ़ा, चलते भी टेढ़े, खड़े भी टेढ़े होते हैं. हमारे वालों का धाम भी सीधा... अयोध्या! तुम्हारे वाले का... वृन्दावन!
बंसी का बजाना तो खेल भी है- धीरेंद्र शास्त्री
धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान श्रीकृष्ण के बांसुरी बजाने और भगवान राम के धनुष चलाने की तुलना भी की. उन्होंने कहा और सुनो, बंसी का बजाना तो खेल भी है. धनुष चलाना खेल नहीं. जितने ठाकुर जी वाले बैठे हैं, आज तो तुम्हारे ठाकुर जी की भी जय-जयकार हो रही है.
बंसी कोई बड़ी बात थोड़ी है- धीरेंद्र शास्त्री
अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बांसुरी बजाने को सामान्य बात बताते हुए कहा और सुनो, तुम्हारे ठाकुर जी क्या करते? बंसी बजाते? तो बंसी कोई बड़ी बात थोड़ी है. देखो हमारे यहां तो ये भी बजा रहा है, बजा भैया बजा.
कथा में मौजूद लोगों से धीरेंद्र शास्त्री ने पूछा- राम जी वाले कितने बैठे हैं?
वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री कथा में मौजूद श्रद्धालुओं से भी सवाल करते दिखाई देते हैं. उन्होंने कहा राम जी वाले कितने बैठे हैं हाथ उठाओ. हां, आज तुम लोग फूले नहीं समाओगे. बंसी का बजाना तो खेल भी है. पर धनुष चलाना खेल नहीं. उनके इसी बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई. कुछ लोग इसे भगवान राम की महिमा बताने का अंदाज मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे भगवान श्रीकृष्ण के प्रति अपमानजनक टिप्पणी बता रहे हैं.
विवाद बढ़ा तो धीरेंद्र शास्त्री ने दी सफाई
वीडियो वायरल होने और विवाद बढ़ने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि उन्होंने यह बात मजाक-मजाक में कही थी. हालांकि, उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जारी है. भगवान राम और श्रीकृष्ण की तुलना को लेकर उठे इस विवाद ने एक बार फिर धार्मिक कथाओं में कही जाने वाली टिप्पणियों और उनकी व्याख्या पर बहस छेड़ दी है.