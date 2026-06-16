कौन हैं धरना दुर्गा? पिता की मौत के बाद मां के साथ संभाला फैमिली बिजनेस; माधुरी, तृप्ति और जाह्नवी कपूर संग किया काम
Dharna Durga Movie Name: नेटफ्लिक्स में इन दिनों एक फिल्म ‘मां बहन’ धूम मचा रही है. जिसमें माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और रवि किशन जैसे फेमस कलाकारों के साथ धरना दुर्गा के एक्टिंग की खूब चर्चा कर रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि धरना दुर्गा कौन हैं?
धरना दुर्गा कौन हैं?
धरना दुर्गा भारत की लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर और एक्ट्रेस हैं. उनका असली नाम धरना कुच्छल है, लेकिन इंटरनेट पर उन्हें उनके डिजिटल नाम 'धरना दुर्गा' से जाना जाता है.
2 बड़ी फिल्मों में कर चुकीं काम
साल 2025 में उन्होंने ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ में छोटा सा किरदार निभाया था. इसके बाद वो ‘मां बहन’ फिल्म में नजर आ रही हैं.
सोशल मीडिया इन्फ्लएंसर के तौर पर बनाई पहचान
धरना दुर्गा ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर पहचान बनाई है. लोग उन्हें उनके वीडियो के लिए जानते हैं.
कॉलेज के दिनों में एक्टिविटीज में शामिल रहती थीं
दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज के दिनों में वह एक्स्ट्रा-करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल रहती थीं. उस समय वह डांस क्लब और थिएटर क्लब में से किसी एक को चुनने की कोशिश कर रही थीं. तभी अचानक लॉकडाउन लग गया.
लॉकडाउन के दिनों में सोशल मीडिया में मिला जबरदस्त ग्रोथ
कोविड-19 लॉकडाउन ने धरना की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया. एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर उनकी तेजी से ग्रोथ हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी.
महामारी की दूसरी लहर में पिता को खो दिया
महामारी की दूसरी लहर के दौरान धरना ने अपने पिता को खो दिया और अचानक उन्हें अपनी मां के साथ फैमिली बिजनेस संभालना पड़ा.
दिल्ली की नंबर वन कंटेंट क्रिएटर बनीं
साल 2023 में फोर्ब्स इंडिया ने धरना दुर्गा को दिल्ली का नंबर वन कंटेंट क्रिएटर बताया. अगले साल उन्होंने इस लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया और नेहा कक्कड़, विक्की कौशल और राजकुमार राव समेत कई मशहूर हस्तियों के साथ काम किया.