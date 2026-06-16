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कौन हैं धरना दुर्गा? पिता की मौत के बाद मां के साथ संभाला फैमिली बिजनेस; माधुरी, तृप्ति और जाह्नवी कपूर संग किया काम

Dharna Durga Movie Name: नेटफ्लिक्स में इन दिनों एक फिल्म ‘मां बहन’ धूम मचा रही है. जिसमें माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और रवि किशन जैसे फेमस कलाकारों के साथ धरना दुर्गा के एक्टिंग की खूब चर्चा कर रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि धरना दुर्गा कौन हैं?


By: Sohail Rahman | Published: June 16, 2026 2:56:49 PM IST

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धरना दुर्गा कौन हैं? - Photo Gallery
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धरना दुर्गा कौन हैं?

धरना दुर्गा भारत की लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर और एक्ट्रेस हैं. उनका असली नाम धरना कुच्छल है, लेकिन इंटरनेट पर उन्हें उनके डिजिटल नाम 'धरना दुर्गा' से जाना जाता है.

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