  • सफलता और सुरक्षा का अनमोल मंत्र! हनुमान चालीसा पढ़ने के 3 ‘शुभ’ समय, जिनसे दूर होंगी आपकी परेशानियां

सफलता और सुरक्षा का अनमोल मंत्र! हनुमान चालीसा पढ़ने के 3 ‘शुभ’ समय, जिनसे दूर होंगी आपकी परेशानियां

Auspicious Time To Recite Hanuman Chalisa:  हनुमान चालीसा का पाठ हिंदू धर्म में एक पूजनीय और शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास में से एक माना जाता है. तुलसीदास द्वारा रचित यह भजन भगवान हनुमान की शक्ति और अटूट भक्ति को दर्शाता है. शुभ समय पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके ज़िंदगी की सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं. तो आइए जानते हैं, किस समय में आपको हनुमान चालीसा का शुभ पाठ करना चाहिए, ताकि आपको जीवन में सफलता और भगवान हनुमान का लगातार आशीर्वाद मिलता रहे. 


By: DARSHNA DEEP | Published: November 23, 2025 7:42:58 PM IST

पवित्र अभ्यास में से है एक

हनुमान चालीसा का पाठ हिंदू धर्म में आध्यात्मिक विकास और बाधाओं पर काबू पाने का एक पूजनीय और शक्तिशाली तरीका है.

रचनाकार और शक्ति

यह पवित्र भजन तुलसीदास द्वारा रचा गया है और यह भगवान हनुमान की अटूट भक्ति और असीम शक्ति को दर्शाता है.

शुभ समय का महत्व

शुभ समय पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से इसकी प्रभावशीलता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे भक्त भगवान हनुमान की ऊर्जा से जुड़ पाते हैं.

सूर्योदय के समय करें पाठ

यह समय एक नए दिन की शुरुआत, आशा और नवीनीकरण का प्रतीक है, जो दिन की शुरुआत सकारात्मकता से करता है. सूर्योदय से समय चालीसा पढ़ने से मन, शरीर और आत्मा ऊर्जावान होती है, जिससे आने वाले दिन के लिए एक सकारात्मक मोड़ देखने को मिलता है.

सूर्यास्त के समय करें पाठ

यह समय दिन से रात में परिवर्तन, यानी प्रकाश और अंधकार के बीच संतुलन के बीच का प्रतीक है और इसे पवित्र माना जाता है. इस समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके मन को शांति मिलती है और साथ ही भक्त दिन भर के कार्यों पर आभार व्यक्त कर सकता है.

सोने से पहले ज़रूर पढ़ें चालीसा

देर रात का यह समय रात की शांति को दर्शाता है और आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे ज्यादा आदर्श भी माना जाता है. सोने से पहले पाठ करने से मन शुद्ध होता है और भगवान हनुमान की सुरक्षात्मक ऊर्जा का फायदा भी मिलता है, जिससे आपके अंदर की सारी नकारात्मकताएं दूर हो सकती हैं.

सफलता और मिलेगा आशीर्वाद

इन समयों पर चालीसा का पाठ करने से जीवन में आशीर्वाद, सुरक्षा और सफलता के साथ-साथ आपकी सारी परेशानियां ज़रूर दूर हो सकती है.

Disclaimer

यह लेख सामान्य सार्वजनिक सूचना पर आधारित है. InKhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है. कोई भी उपाय अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ से एक बार ज़रूर सलाह लें.

