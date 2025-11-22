  • Home>
  • Gallery»
  • आस्था का विराट सफर, 96 पहियों के महाकाय रथ पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग!

आस्था का विराट सफर, 96 पहियों के महाकाय रथ पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग!

World’s Largest Shivaling: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में चकिया स्थित विराट रामायण मंदिर के लिए एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत हो चुकी है. जहां, दुनिया के सबसे बड़ मंदिर में 33 फीट ऊंचा और 210 मीट्रिक टन वज़न का विशाल शिवलिंग स्थापित होने जा रहा है. यह विशाल शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम से रवाना भी हो चुका है. इस ग्रेनाइट शिवलिंग को बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा है और इस पर लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. इसके साथ ही शिवलिंग को 96 पहियों वाले विशेष ट्रक पर लादा गया है और इसे बिहार पहुंचने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगेगा, जिससे रास्ते में कई राज्यों के श्रद्धालु इसके दर्शन बी कर सकेंगे. शिवलिंग को अगले साल जनवरी या फिर फरवरी तक मंदिर में स्थापित किए जाने की उम्मीद लगाी जा रही है. 


By: DARSHNA DEEP | Published: November 22, 2025 12:05:47 PM IST

Follow us on
Google News
The size of the huge Shivaling - Photo Gallery
1/11

विराट शिवलिंग का आकार

यह शिवलिंग 33 फीट ऊंचा है और भारत के किसी भी मंदिर में स्थापित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाएगा.

What is the weight of Shivling? - Photo Gallery
2/11

कितना है शिवलिंग का वज़न?

इसका वज़न लगभग 210 मीट्रिक टन (metric tons) है और इसे बनाने में ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है.

Where was the Shivlinga constructed? - Photo Gallery
3/11

कहां पर हुआ शिवलिंग का निर्माण?

इस विशाल का निर्माण शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम स्थित पट्टीकाडु गांव में पिछले 10 सालों से चल रहा था.

Departure date of shivling - Photo Gallery
4/11

रवानगी की तारीख

शिवलिंग को 21 नवंबर 2025 को महाबलीपुरम से पूर्वी चंपारण के लिए विधिवत पूजा के बाद रवाना किया गया है.

Mode of transportation - Photo Gallery
5/11

परिवहन का माध्यम

इसे ले जाने के लिए 96 पहिए वाली एक विशेष ट्रक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इसकी विशालता के कारण बेहद ही ज़रूरी है.

Where will the Shivling be installed? - Photo Gallery
6/11

शिवलिंग को कहां किया जाएगा स्थापित?

शिवलिंग को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में चकिया और केसरिया के बीच जानकीनगर में बन रहे विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा.

What is the installation time? - Photo Gallery
7/11

क्या है स्थापना का समय?

उम्मीद है कि यह शिवलिंग अगले साल जनवरी के या फिर फरवरी साल 2026 तक विराट रामायण मंदिर में स्थापित की जाएगा.

Temple Details - Photo Gallery
8/11

मंदिर का विवरण

विराट रामायण मंदिर 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा, जिसमें कुल 18 शिखर और 22 मंदिर होंगे.

Height of main peak - Photo Gallery
9/11

मुख्य शिखर की ऊंचाई

मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी, जो इसे दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक बनाएगा.

People will be able to have darshan on the way - Photo Gallery
10/11

रास्ते में लोग कर सकेंगे दर्शन

महाबलीपुरम से बिहार तक की यात्रा में लगभग 20-25 दिन लगेंगे, इस दौरान कई राज्यों के लोग रास्ते में शिवलिंग के दर्शन भी कर सकेंगे.

Disclaimer - Photo Gallery
11/11

Disclaimer

यहां सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर ही आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि InKhabar किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
96-Wheeler TruckEast ChamparanMahabalipuramVirat Ramayan TempleWorld Largest Shivlinga
आस्था का विराट सफर, 96 पहियों के महाकाय रथ पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आस्था का विराट सफर, 96 पहियों के महाकाय रथ पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग! - Photo Gallery
आस्था का विराट सफर, 96 पहियों के महाकाय रथ पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग! - Photo Gallery
आस्था का विराट सफर, 96 पहियों के महाकाय रथ पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग! - Photo Gallery
आस्था का विराट सफर, 96 पहियों के महाकाय रथ पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग! - Photo Gallery