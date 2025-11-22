आस्था का विराट सफर, 96 पहियों के महाकाय रथ पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग!

World’s Largest Shivaling: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में चकिया स्थित विराट रामायण मंदिर के लिए एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत हो चुकी है. जहां, दुनिया के सबसे बड़ मंदिर में 33 फीट ऊंचा और 210 मीट्रिक टन वज़न का विशाल शिवलिंग स्थापित होने जा रहा है. यह विशाल शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम से रवाना भी हो चुका है. इस ग्रेनाइट शिवलिंग को बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा है और इस पर लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. इसके साथ ही शिवलिंग को 96 पहियों वाले विशेष ट्रक पर लादा गया है और इसे बिहार पहुंचने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगेगा, जिससे रास्ते में कई राज्यों के श्रद्धालु इसके दर्शन बी कर सकेंगे. शिवलिंग को अगले साल जनवरी या फिर फरवरी तक मंदिर में स्थापित किए जाने की उम्मीद लगाी जा रही है.